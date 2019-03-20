Как ГИБДД превращает законопослушных водителей в пешеходов-нарушителей

Фото: Московский Комсомолец
Наверное, каждый второй — а то и каждый первый — российский водитель, освежив в памяти малоприятные воспоминания, может справедливо обругать сотрудников ГИБДД недобрым словом. Работают они в большинстве своем — то ли из-за катастрофической загруженности, то ли из-за недостаточной мотивации — в самом деле из рук вон плохо. И вот очередное тому подтверждение.
Виктория Базылева

Как известно, ПДД регулируют обязанности всех участников движения: не только водителей и пассажиров, но и пешеходов — даже тех, что видали автомобили лишь по телевизору. В своде дорожных законов требованиям к «безлошадным» отведена целая глава. Там, помимо прочего, говорится и о том, где пешеходу разрешается переходить дорогу. А нарушил — заплати 500 рублей штрафа (ст.12.29 КоАП).

Как сотрудники ГИБДД ловят безлошадных нарушителей? Естественно, не с помощью камер фотофиксации — у граждан ведь нет на лбу госномеров или других идентификационных элементов. Единственная возможность «выполнить план» по пешеходам — штрафовать их прямо на месте «происшествия», схватив за руку. Однако нежелающие должным образом выполнять свои обязанности гаишники придумали иную, «ленивую» схему действий, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказал читатель, возмущенный поведением инспекторов.

Наш герой получил на руки странное постановление об административной ответственности за нарушение пешеходом Правил дорожного движения. Казалось бы, с кем не бывает — ну, перебежал однажды дорогу в неположенном месте, но нет. Читатель не сомневался, что штраф в 500 рублей адресован не ему, ведь никакого контакта с гаишниками в последнее время у него не было. Что же это тогда — очередная ошибка, без которых придорожная полиция существовать не может?

В ходе разговора с супругой наш герой выяснил, что нарушение имело место за ней. Она припарковала автомобиль, зарегистрированный на мужа, и отправилась в магазин, расположенный по другую сторону проезжей части. Как оказалось, неподалеку дежурили сотрудники ГИБДД. Недолго думая, полицейские решили составить протокол, но выходить из теплой служебной машины, дабы задержать «хулиганку», им крайне не хотелось…

Как они поступили? «Пробили» по своим базам госномер машины, которую покинула водитель-пешеход, установили владельца транспортного средства (их не смутило, что шофер и собственник разных полов) и выписали штраф. Словно они не живые люди, а бестолковая камера фотофиксации, не замечающая ничего, кроме регистрационного знака и, собственно, нарушения. Халатное отношение к своим обязанностям налицо.

Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин, в подобной ситуации сотрудники ГИБДД должны были возбудить административное дело в отношении неустановленного лица, после чего провести соответствующее расследование. То есть, опросить собственника автомобиля, узнать о других водителях, допущенных к управлению машины, переговорить с ними. И только после всего этого вынести постановление.

А поскольку инспекторы пошли иным путем — надеясь, похоже, на авось — владелец транспортного средства имеет полное право обжаловать штраф в обычном порядке. Тем более, что правоохранители, выявившие нарушение ПДД — не камеры автоматической фиксации, а значит, на это дело презумпция административной ответственности собственника (ст. 2.6.1 КоАП) не распространяется. И хорошо, ведь в противном случае гаишники могли бы без доказательств наказывать рублем буквально каждого водителя, прогуливаясь по городским парковкам.

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20 марта 2019
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