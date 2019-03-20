Как ГИБДД превращает законопослушных водителей в пешеходов-нарушителей

Как известно, ПДД регулируют обязанности всех участников движения: не только водителей и пассажиров, но и пешеходов — даже тех, что видали автомобили лишь по телевизору. В своде дорожных законов требованиям к «безлошадным» отведена целая глава. Там, помимо прочего, говорится и о том, где пешеходу разрешается переходить дорогу. А нарушил — заплати 500 рублей штрафа (ст.12.29 КоАП).

Как сотрудники ГИБДД ловят безлошадных нарушителей? Естественно, не с помощью камер фотофиксации — у граждан ведь нет на лбу госномеров или других идентификационных элементов. Единственная возможность «выполнить план» по пешеходам — штрафовать их прямо на месте «происшествия», схватив за руку. Однако нежелающие должным образом выполнять свои обязанности гаишники придумали иную, «ленивую» схему действий, о чем порталу «АвтоВзгляд» рассказал читатель, возмущенный поведением инспекторов.