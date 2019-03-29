Кроссовер Maserati Levante стал страшнее

Как сделать дорогую «тачку» еще дороже? Правильно: обратиться за помощью к тюнингерам. Так, специалисты ателье Larte Design одарили итальянский кроссовер уникальным карбон-пакетом.

А это более 15 элементов из углеволокна. В их числе — накладки на крылья, бамперы и капот, а также спойлер, диффузор и насадки на глушитель. Надо признать, выглядит такой «аппарат» угрожающе.

Maserati Levante Shtorm GT предлагается — на выбор — с 275-сильным дизелем, а также бензиновыми агрегатами мощностью 350 и 430 л. с. Персонализировать автомобиль можно до бесконечности. Как в плане денег, так и идей.