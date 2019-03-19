Все слова на букву «А»: тест-драйв нового Mercedes-Benz A-класса

Авангардный, аккуратный, атлетичный, агрессивный, — ай да, А-класс, ай молодца! Да, все самые «Афигенные» слова на букву «А» — это про него. Вы не поверите, но из «недомерседеса» немцы сделали «перебээмвэ». Вот она — эволюция. Точнее, просите, «Авалюция».
Новая стилистика Mercedes-Benz вызывает приятный озноб, а все чаще и у поклонников BMW. Не поспорить: А-класс смотрится смело и сочно — резкие грани кузова и акулий взор передней оптики явно намекают на то, что пенсионерам тут ловить нечего.
Стремительные формы, поджарый силуэт — немцы умеют готовить вкусно! Особенно коктейли из AMG. Грозного вида бамперы, «гриль» из «бриллиантов» и спортивно-элегантные диски — вот он, самый настоящий «малыш-плохиш» в хорошем смысле этого слова. Дружба с ним — это когда ты «врубаешь» хулигана, подзадориваешь и провоцируешь на шалости. А главное, что он ведет себя точно так же.
Надо признать, что малыш заметно вырос, и теперь мы имеем дело с подростком. Амбициозным, дерзким и прямолинейным. Колесная база нового Mercedes-Benz A-класса увеличилась на три сантиметра, в салоне стало ощутимо просторнее. Прибавил хетчбэк на семь миллиметров и в высоту.
Теперь тут будет удобно даже Майклу Джордану — хорошо, что он сейчас не читает эти строки, а то за неуместную шутку я бы уже висел в баскетбольном кольце. Впрочем, панорамный люк никто не отменял! А еще автомобиль заметно потолстел — в плечевой зоне пространство расширилось на 22 мм, в локтях — на 36 мм. Скажите, пошутить сейчас про тетушку Женуарию?
Интерьер «Ашки» завораживает: космическое оформление салона с его иллюминацией, роскошными вариантами отделки и мультимедийно-бортовым планшетом ничем не уступает Е-классу. Ну разве что масштабами.
Графическая центральная консоль, совмещенная с панелью приборов, меняется по настроению пилота. Управлять головным устройством можно голосом. Система исправно наберет нужный номер телефона, сообщит о температуре за бортом и проложит кротчайший путь до дилерского центра BMW — ну надо же как «потроллить» ценителей 1-серии, явно затерявшейся в прошлом веке.
А ведь у Mercedes-Benz есть, чем удивить фанатов баварских машин. Причем не только внешним видом и гламурной эргономикой интерьера. Новый А-класс — это пушка, доставляющая удовольствие от стрельбы. Мотор, сконструированный в содружестве с французами из Renault, выдает 150 сил мощности. Ее хватает, чтобы «порвать» со светофора и куда более рослых коллег. Затяжные обгоны на высокой скорости — элементарно, Ватсон!
Четыре цилиндра, турбонаддув, семь передач и два сцепления — вот, что заставляет эту машину мчаться впереди себя. Восемь литров на сотню при максимально утопленной тапочке — как вам понравится такой расход? Вот и мне понравился. Но его и еще можно снизить, выбрав более лояльный режим движения. В помощь — система деактивации цилиндров и самостоятельно переходящая в «нейтралку» коробка.
А какой здесь руль! Неужели «диван» — это больше не про Mercedes? Так точно: «баранка» тут даже поэнергичнее, чем в BMW. Миллиметр к миллиметру — вот, чего раньше так не хватало «Мерседесам».
Да, новым А-классом хочется рулить. Активно рулить и быстро ехать. Каждый свой поворот автомобиль проходит, как в последний раз — эффектно и бескомпромиссно. Правда, плотно сбитая подвеска не прочь огрызнуться на неровностях. Но ради драйва можно простить немцам балку вместо задней «многорычажки». Как, впрочем, и цену…
Прайс-лист на хетчбэк Mercedes-Benz A200 начинается от 1 790 000 рублей. А при желании воспользоваться услугами автопарковщика, массажиста и умного экспедитора, стоимость перехлестнет за 2 000 000 рублей.