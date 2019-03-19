Все слова на букву «А»: тест-драйв нового Mercedes-Benz A-класса

Новая стилистика Mercedes-Benz вызывает приятный озноб, а все чаще и у поклонников BMW. Не поспорить: А-класс смотрится смело и сочно — резкие грани кузова и акулий взор передней оптики явно намекают на то, что пенсионерам тут ловить нечего.

Стремительные формы, поджарый силуэт — немцы умеют готовить вкусно! Особенно коктейли из AMG. Грозного вида бамперы, «гриль» из «бриллиантов» и спортивно-элегантные диски — вот он, самый настоящий «малыш-плохиш» в хорошем смысле этого слова. Дружба с ним — это когда ты «врубаешь» хулигана, подзадориваешь и провоцируешь на шалости. А главное, что он ведет себя точно так же.

Надо признать, что малыш заметно вырос, и теперь мы имеем дело с подростком. Амбициозным, дерзким и прямолинейным. Колесная база нового Mercedes-Benz A-класса увеличилась на три сантиметра, в салоне стало ощутимо просторнее. Прибавил хетчбэк на семь миллиметров и в высоту.

Теперь тут будет удобно даже Майклу Джордану — хорошо, что он сейчас не читает эти строки, а то за неуместную шутку я бы уже висел в баскетбольном кольце. Впрочем, панорамный люк никто не отменял! А еще автомобиль заметно потолстел — в плечевой зоне пространство расширилось на 22 мм, в локтях — на 36 мм. Скажите, пошутить сейчас про тетушку Женуарию?