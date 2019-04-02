KIA наладила сборку конкурента Hyundai Creta

Фото: KIA
Несколько дней назад компания KIA показала свежий концепткар, получивший имя SP Signature. Как оказалось, это еще более близкий к товарному образцу прототип нового компактного кроссовера бренда, построенного на одной модульной платформе с Hyundai Creta.
Светлана Ермолаева

Корейцы анонсировали скорый запуск в производство новейшего «паркетника» KIA Tusker, ожидающийся на рынке во второй половине года. Но по некоторым данным, модель уже встала на конвейер в Индии для тестовой сборки, где новинка, кстати, будет называться SP2i.

Стоит отметить, что свежий концепт (до того, в ноябре прошлого года KIA показала на автосалоне в Гуанчжоу более ранний прототип — SP) отличается от прошлогоднего не сильно: пересмотренная решетка радиатора и посвежевшая светодиодная оптика. Последняя, правда, имеет довольно футуристичный вид, и, скорее всего, серийная модель получит что-то попроще.

Ожидается, что автомобиль вооружат как литровым бензиновым двигателем с наддувом мощностью 118 л. с., так и 115-сильный дизель объемом 1,5 л. Из коробок передач — шестиступенчатая «механика» или АМТ.

Стоит отметить, KIA Tusker — глобальная модель: кроме Индии, авто запустят в продажу в Китае и Соединенных Штатах. Не стоит исключать Европу и в частности Россию, где модель подвинет на рынке Hyundai Creta, Renault Kaptur и Skoda Kamiq.

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2 апреля 2019
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