Как ГИБДД штрафует за разбитую фару или фонарь на автомобиле

Специально для тех, кто не знает, что такое «рассеиватель», обращаемся к ГОСТу Р 41.8—99, который официально утверждает, какие фары должны использоваться на наших транспортных средствах. Согласно этому документу, рассеиватель — это наиболее удаленный компонент фары (устройства), который пропускает свет через освещаемую поверхность. То есть речь идет как раз о том элементе, который обыватель называет «стеклом».

Конечно, вы можете избежать санкций, если у вас получится убедить сотрудника ГИБДД, что фара разбилась только что, и как раз в данный момент вы держите путь в автосервис. При этом следует сослаться на пункт пункт 2.3.1 ПДД, который предусматривает такой ход событий. В обратном случае вас привлекут к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Прямо скажем, санкции за управление машиной с запрещенными неисправностями далеко не самые жесткие — предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.