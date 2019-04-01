Как ГИБДД штрафует за разбитую фару или фонарь на автомобиле

Чаще всего на одной из фар разбивается стекло в мелких ДТП, когда кто-то вовремя не затормозил и «поцеловал» впереди стоящее препятствие. Кроме того, никто не застрахован от аналогичного повреждения из-за попавшего в оптику шального камня. Имеет ли право водитель продолжать движение с разбитой фарой, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Каждый водитель должен знать, при каких неисправностях автомобиля правила дорожного движения запрещают ему садиться за руль (пункт 2.3.1 ПДД). Среди прочих дефектов в этом списке указаны «негорящие или отсутствующие фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости».
Вроде бы все понятно — если, например, стекло у фары разбито, но при этом свет горит, то ездить на такой машине можно. Однако не стоит торопиться с выводами. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» запрещает движение на автомобилях, у которых на световых приборах отсутствуют рассеиватели, либо они не соответствуют типу данной оптики.
Специально для тех, кто не знает, что такое «рассеиватель», обращаемся к ГОСТу Р 41.8—99, который официально утверждает, какие фары должны использоваться на наших транспортных средствах. Согласно этому документу, рассеиватель — это наиболее удаленный компонент фары (устройства), который пропускает свет через освещаемую поверхность. То есть речь идет как раз о том элементе, который обыватель называет «стеклом».
Конечно, вы можете избежать санкций, если у вас получится убедить сотрудника ГИБДД, что фара разбилась только что, и как раз в данный момент вы держите путь в автосервис. При этом следует сослаться на пункт пункт 2.3.1 ПДД, который предусматривает такой ход событий. В обратном случае вас привлекут к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Прямо скажем, санкции за управление машиной с запрещенными неисправностями далеко не самые жесткие — предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.