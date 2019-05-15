В Россию приехал эксклюзивный Bentley Bentayga

Единственный Bentley Bentayga Pikes Peak, получивший окраску ярко-салатового оттенка Radium, как раз и приехал к отечественным состоятельным покупателям. Этот цвет, как и прочую отделку шикарного «паркетника», разработали ребята из тюнинг-мастерской Mulliner. Остальные восемь особенных кроссоверов выполнены в черном.

Основной зеленый цвет кузова отлично сочетается с черными глянцевыми декоративными элементами: окантовкой передних фар, «противотуманок» и задних фонарей, а также решетки радиатора, остекления и диффузоров.