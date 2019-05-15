В Россию приехал эксклюзивный Bentley Bentayga

Британцы прикатили в Россию роскошный кроссовер Bentley Bentayga в спецверсии, разработанной в честь победы автомобиля в легендарной гонке — подъеме на гору Пайкс-Пик в Соединенных Штатах, штате Колорадо. Автомобиль вышел в крайне ограниченной серии: всего — девять экземпляров.
Единственный Bentley Bentayga Pikes Peak, получивший окраску ярко-салатового оттенка Radium, как раз и приехал к отечественным состоятельным покупателям. Этот цвет, как и прочую отделку шикарного «паркетника», разработали ребята из тюнинг-мастерской Mulliner. Остальные восемь особенных кроссоверов выполнены в черном.
Основной зеленый цвет кузова отлично сочетается с черными глянцевыми декоративными элементами: окантовкой передних фар, «противотуманок» и задних фонарей, а также решетки радиатора, остекления и диффузоров.
Сиденья, дверные панели, и даже руль и рычаг переключения коробки передач выполнены из темной алькантары с контрастной прострочкой. Стильный логотип Pikes Peak красуется на передних крыльях, приборной панели и спинках кресел.
Автомобиль приводится в движение четырехлитровой бензиновой битурбированной «восьмеркой» мощностью 550 л. с., развивающей до 770 Нм крутящего момента (такой же же вооружен Bentayga V8). Движку аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат».
Ксати, около месяца назад англичане привезли российским потребителям Bentley Bentayga V8 в эксклюзивной серии Design Series, отличающейся всевозможными дизайнерскими «примочками».