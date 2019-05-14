Праздник «МК» в Королеве: моторы войны

Так, региональная организация ДОСААФ Московской области представит выставку учебной военной техники, которая используется при подготовке допризывников к военной службе. Отдельный стенд будет посвящен деятельности кружков моделистов. ДОСААФ представит модели самолетов, автомобилей, кораблей. А Московский авиаремонтный завод ДОСААФ покажет находку времен войны. Это самолетный двигатель советского истребителя, найденный поисковиками и восстановленный на заводе.

Спортивным инструкторам ДОСААФ можно будет прямо на площадке «Караул» сдать нормативы комплекса ГТО. Клуб служебного собаководства ДОСААФ покажет, что могут дрессированные хаски и овчарки. В лазерном тире ДОСААФ Москвы можно будет проверить свою меткость.

Ассоциация военно-патриотических клубов при ДОСААФ России расскажет о благородной работе по увековечиванию памяти солдат, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Можно будет увидеть личные вещи бойцов и командиров, найденные на местах боев, узнать, как организована работа поисковиков.

При содействии ДОСААФ и Ассоциации военно-патриотических клубов на центральной площади Королёва пройдет церемония вступления в ряды Юнармии двадцати мальчишек и девчонок одной из школ Королева. Зрелищную экспозицию представит Центральный округ войск Национальной гвардии РФ. Это мощные бронетранспортеры, другая техника основных боевых подразделений Росгвардии. Бойцы СОБРа продемонстрируют навыки применения стрелкового и холодного оружия, а также рукопашного боя.

А еще продслужба Росгвардии угостит всех желающих солдатской кашей и чаем.