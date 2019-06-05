В России начались продажи уникального Suzuki SX4

Кроссовер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer располагает парой бензиновых моторов — на выбор покупателя: 117-сильным объемом 1,6 л с передним приводом, а также 1,4-литровым мощностью 140 л. с., сочетающимся с системой привода на все колеса. Россиянам доступно по 25 авто каждой модификации.

Помимо аудионаворотов, как уже писал портал «АвтоВзгляд», разработчики сделали акцент на автопутешествия. Так, SX4 Tabi щеголяет защитой картера двигателя, шумоизоляционными подкрылками сзади и дополнительной защитной сеткой радиатора. К слову сказать, иероглиф Tabi, ставший эмблемой спецсерии, с японского переводится как «путешествие».

Стоит добавить, что новинка получила серебристую окраску кузова, спойлер над пятой дверью, черные боковые молдинги и ворсовые коврики. Ценник на такой SX4 стартует от 1 615 990 рублей, а покупка кроссовера с мотором порезвее обойдется в 1 815 990. Для сравнения: в базе модель оценивается в 1 299 000 «целковых».