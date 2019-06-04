Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать

Не секрет, что законное требование полицейских обязательно к исполнению, а их просьбу всегда можно игнорировать. Эту разницу каждый инспектор ГИБДД прекрасно знает, но не спешит об этом осведомлять водителей. Мало того, незаконные распоряжения, которые на самом деле можно расценивать только как просьбы, со стороны полицейских звучат регулярно, и самые распространенные из них отметил портал «АвтоВзгляд».

Выйти из машины

Сотрудник правоохранительных органов имеет право потребовать от водителя покинуть салон автомобиля только после оформления постановления о досмотре, о задержании машины или водителя, а также в случае отстранения гражданина от управления транспортным средством — например, по причине алкогольного опьянения. Других поводов тревожить водителя у полицейских нет.