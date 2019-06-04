Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать

Сотрудники ГИБДД пользуются юридической безграмотностью водителей, что позволяет им манипулировать простыми гражданами и оказывать на них психологическое давление. Ведь многие автовладельцы считают едва ли не любую просьбу полицейского, приказом, обязательным к исполнению. И зря…
Не секрет, что законное требование полицейских обязательно к исполнению, а их просьбу всегда можно игнорировать. Эту разницу каждый инспектор ГИБДД прекрасно знает, но не спешит об этом осведомлять водителей. Мало того, незаконные распоряжения, которые на самом деле можно расценивать только как просьбы, со стороны полицейских звучат регулярно, и самые распространенные из них отметил портал «АвтоВзгляд».
Выйти из машины
Сотрудник правоохранительных органов имеет право потребовать от водителя покинуть салон автомобиля только после оформления постановления о досмотре, о задержании машины или водителя, а также в случае отстранения гражданина от управления транспортным средством — например, по причине алкогольного опьянения. Других поводов тревожить водителя у полицейских нет.
Пройти в патрульный автомобиль
Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов. Так что у водителя есть все основания отказаться от подобных приглашений, и в этом случае угрозы полицейского административным арестом на пятнадцать суток за «неповиновение законному распоряжению» будут незаконны.
Открыть багажник без протокола досмотра
Напомним, что под «осмотром» подразумевается визуальное исследование салона автомобиля через окна. А требование открыть багажник и проверить его содержимое расценивается, как «исследование машины на предмет наличия в ней орудий или предметов совершения правонарушения» без нарушения ее конструктивной целостности и демонтажа деталей — то есть на юридическом языке речь уже идет досмотре. Такая процедура обязательно должна фиксироваться на видеокамеру, либо происходить в присутствии двух понятых. По результатам досмотра составляется протокол, где должна быть указана веская причина его проведения. Только в этом случае требование полицейского будет законно.
Требование инспектора ДПС «дыхнуть» — всегда вне закона. Это можно расценивать только как просьбу, от которой можно спокойно отказаться. Другое дело, если страж порядка потребует от вас дунуть в алкотестер с одноразовым мундштуком и читаемым клеймом государственного поверителя на пломбе. Но сделать это он имет право исключительно после того, как составит протокол о вашем отстранении от управления автомобилем в присутствии двух понятых.
Оставить в залог паспорт
Если страж порядка согласился подождать, пока вы привезете ему забытые дома «права» или полис ОСАГО, то при этом он не имеет права требовать от вас оставить паспорт в качестве залога. Этот документ по закону не является залоговым средством, о чем гласит Приказ МВД №80. А если же инспектор ГИБДД все-таки нарушит этот приказ, то его могут оштрафовать по статье 19.17 КоАП — но всего лишь на 100 рублей.