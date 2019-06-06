В России начались продажи нового Range Rover Evoque

Объявленный в конце прошлого года прайс на компактный Range Rover Evoque свежей генерации в базе потерял свою актуальность, накинув чуть больше десятка тысяч рублей. Теперь автомобиль в комплектации Standard оценивается в 2 941 000 «деревянных». Правда, в других вариантах он оставил прежний прейскурант.

Напомним, что в списке оснащения кроссовера Evoque для российских суровых зим найдется подогрев почти всего, что только можно: сидений, руля, «лобовухи» и боковых зеркал. Прибавьте к этому предпусковой нагреватель мотора. Кроме того, по умолчанию автомобиль укомплектован мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, полным комплектом парктроников и камерой заднего вида.

Кстати, перечень систем активной безопасности включает в себя функции удержания в заданной полосе, предупреждения выезд на «встречку», и контроля усталости водителя.

Покупатели могут выбрать новый «Эвок» с двухлитровым дизелем мощностью 150 или 180 л. с. Также доступно авто с бензиновыми моторами, развивающими от 200 до 249 «лошадей».