5 признаков опасного износа шин на автомобиле

На покрышках экономить опасно, причем не только при их выборе, но и в процессе эксплуатации. Определенные повреждения новой резины или степень износа старой, можно сравнить с миной замедленного действия. Причем некоторые действительно экстремальные дефекты никак не проявляются во время движения, но в какой-то момент могут стать причиной самого серьезного ДТП.
Никогда не стоит забывать, что покрышки — это расходный материал, который имеет свой срок эксплуатации. Часто из-за непосильных нагрузок и серьезных повреждений они «умирают» раньше времени, и чем раньше вы увидите симптомы смертельной болезни, тем лучше.
Износ протектора
Самое распространенное явление, которому подвластны шины со стажем — износ протектора. Согласно ПДД, его остаточная глубина на летних покрышках легковушек не должна быть ниже 1,6 мм. Напомним, что изначально это величина составляет 7,5 – 8,5 мм. В новых зимних шинах высота рисунка варьируется от 9 до 15 мм, а допустимой минимальной нормой считается 4 мм.
Учтите, что резина часто изнашивается неравномерно, поэтому измерять глубину протектора необходимо по всей длине рисунка, и это должны делать профессионалы с помощью специальных приборов. Если у ваших шин указанные параметры ниже нормы, от них лучше срочно избавиться.
Оголенный корд
Напомним, что между протектором шины и ее каркасом расположен брекер, состоящие из слоев корда. Если он проступает через потертость на старой резине, то это крайняя стадия износа покрышки, которой давно пора в утилизацию. На новом изделии также может оголиться корд от глубокого пореза. В обоих случаях эксплуатация крайне опасна, поскольку дефект брекера приведет к деформации и постепенному разрушению конструкции шины.
Грыжа
Внутренние повреждениея каркаса покрышки могут спровоцировать появление грыжи. Обычно вздутие возникает от сильных ударов колесами о края ям и высокие кочки. Хотя бывает, что это следствие производственного брака, в результате которого произошло расслоение каркаса. При любых раскладах наличие грыжи говорит о медленной утечке воздуха из внутренней полости в корпус покрышки, что в любой момент чревато ее моментальным разрывом.
Трещины обычно возникают на изношенной резине при наезде на ямы и кочки. Даже если они маленькие и неглубокие — все равно это звонок для того, чтобы шины менять. Под воздействием внешних факторов они постепенно разрастаются и достигают корда, в результате чего слой брекера подвергается коррозии и дальнейшему разрушению. Так что любая трещина свидетельствует о необходимости срочной смены резины.
Индикатор износа
Все чаще мировые производители шин оснащают свою продукцию индикатором износа, который бывает разных типов. Чаще всего речь идет о небольшую резиновой поперечной планке высотой 1,5 мм, расположенной в канавке протектора. Как только высота рисунка с ней сравняется, резину долой. Индикатор отмечается на боковой стороне шины буквами TWI, треугольным знаком или логотипом. О других разновидностях индикатора на покрышках портал «АвтоВзгляд» уже писал в одном из материалов.