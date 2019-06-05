5 признаков опасного износа шин на автомобиле

Никогда не стоит забывать, что покрышки — это расходный материал, который имеет свой срок эксплуатации. Часто из-за непосильных нагрузок и серьезных повреждений они «умирают» раньше времени, и чем раньше вы увидите симптомы смертельной болезни, тем лучше.

Износ протектора

Самое распространенное явление, которому подвластны шины со стажем — износ протектора. Согласно ПДД, его остаточная глубина на летних покрышках легковушек не должна быть ниже 1,6 мм. Напомним, что изначально это величина составляет 7,5 – 8,5 мм. В новых зимних шинах высота рисунка варьируется от 9 до 15 мм, а допустимой минимальной нормой считается 4 мм.

Учтите, что резина часто изнашивается неравномерно, поэтому измерять глубину протектора необходимо по всей длине рисунка, и это должны делать профессионалы с помощью специальных приборов. Если у ваших шин указанные параметры ниже нормы, от них лучше срочно избавиться.