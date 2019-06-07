ТОП-10 самых популярных кроссоверов на российском рынке

В мае «кореец» разошелся в количестве 5781 единиц, и это почти столько же, сколько удалось продать в том же месяце в прошлом году. Вторую позицию по-прежнему удерживает Renault Duster, владельцем которого стали 3278 человек (-7%). Замыкает тройку Volkswagen Tiguan, реализованный в количесвте 2915 экземпляров (+7%).

Четвертое место занял KIA Sportage с показателем 2860 единиц (-5%), пятое — Toyota RAV4, обладателями которого стали 2519 человек (+18%).

В десятке бестселлеров среди SUV оказались также LADA 4x4 (2392 шт., −3%), Renault Kaptur (2190 шт., −23%), Skoda Kodiaq (1907 шт., рост в 2,4 раза), Hyundai Tucson (1776 шт., −10%) и Mitsubishi Outlander (1767 шт., −15%).

Если учитывать продажи за пять месяцев — с января по май, то лидером среди SUV здесь также остается Hyundai Creta с показателем 28674 проданных автомобилей (+4%). На втором месте — Renault Duster, реализованный в количестве 15166 единиц (-12%), а замыкает тройку KIA Sportage, который предпочли 13221 человек (-3%).