Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Воздух, свистящий сквозь лючок бензобака при его открытии — нормальное явление. Происходит это по двум причинам. Во время движения насос откачивает из бака топливо, но в освободившееся пространство воздух не поступает. Получается эффект тяги или разрежения, когда внутри емкости давление падает.

Вторая причина — это когда оно — наоборот — увеличивается в связи с испарением горючего. Подобное можно наблюдать, когда машина простояла продолжительное время, и внутри бака накопились пары топлива.

Налицо неисправности системы только в том случае, если шипение и свист сопровождаются интенсивным выделением из-под крышки облака паров с каплями горючего. Еще один тревожный сигнал — если при открывании бака топливо из горловины вытекает наружу. В этих случаях необходимо срочно ехать в автосервис.