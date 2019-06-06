Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Шипящий воздух, который выходит из-под крышки топливного бака, когда его приходится открывать на автозаправочной станции, многих водителей вводит в ступор. Одни грешат на неисправность топливной системы, другие считают это нормой. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько опасно или безопасно это явление.
Воздух, свистящий сквозь лючок бензобака при его открытии — нормальное явление. Происходит это по двум причинам. Во время движения насос откачивает из бака топливо, но в освободившееся пространство воздух не поступает. Получается эффект тяги или разрежения, когда внутри емкости давление падает.
Вторая причина — это когда оно — наоборот — увеличивается в связи с испарением горючего. Подобное можно наблюдать, когда машина простояла продолжительное время, и внутри бака накопились пары топлива.
Налицо неисправности системы только в том случае, если шипение и свист сопровождаются интенсивным выделением из-под крышки облака паров с каплями горючего. Еще один тревожный сигнал — если при открывании бака топливо из горловины вытекает наружу. В этих случаях необходимо срочно ехать в автосервис.
А когда речь идет о непродолжительном шипении, то ничего опасного в этом нет. Исправная работа клапанов и адсорбера, балансирующего давление внутри топливной системы, не исключает такой возможности. Причем на некоторых моделях производитель предупреждает об этом надписью на крышке бензобака.
Иногда шипение и свист увеличиваются из-за неисправности клапана на крышке бензобака. Это легко проверить в автомастерской с помощью соответствующего оборудования. Чаще причина кроется в банальном засорении детали, и специалисты такую проблему решают легко и быстро.
Это гораздо разумнее, чем сразу менять адсорбер, что многие мнительные автовладельцы спешат делать. Иногда их вводят в заблуждение ушлые и нечистые на руку мастера в целях наживы. Ведь полная замена адсорбера обойдется в круглую сумму, хотя далеко не факт, что шипение прекратится.