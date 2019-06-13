Названы цены на кроссовер Hyundai Palisade

Речь идет о прейскуранте для потребителей из Соединенных Штатов. Hyundai Palisade оценили в 31 550 долларов (около 2 039 000 рублей по актуальному курсу). Под капотом «паркетника» — без вариантов — бензиновый 3,8-литровый V6 мощностью 295 л. с., агрегатированный с восьмискоростным «автоматом». Кстати, имеются все шансы, что авто прикатит и на российский рынок. Но если это и произойдет, то не раньше 2020 года.

Отметим, что такой же агрегат приводит в движение и KIA Telluride — свежую модель, впервые представшую на суд зрителей в прошедшем январе на Детройтском автосалоне. Правда, этого «корейца» оценили дороже — в 31 690 долларов (приблизительно 2 048 000 рублей). Но такой кроссовер, по данным портала «АвтоВзгляд», пока в отечественные шоу-румы не собирается. Но это не окончательное решение.

Между тем, слухи о том, что Telluride в продуктовой линейке заменит внедорожник Mohave, для России назвать актуальным нельзя. Проходимец не только останется, но и в скором времени сменить поколение.