Почему уже с 1 июля бензин может резко подорожать

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На прошлой неделе литр бензин разом подорожал в 71-м субъекте Российской Федерации — примерно на 20 копеек. Однако некоторые эксперты рынка считают, что уже через месяц за литр топлива будут просить аж на 1,5 рубля больше, а к концу года цены и вовсе зашкалят.
Дмитрий Цыпкин

Так, например, пресс-секретарь «Независимого топливного союза» Сергей Бойко связывает возможное резкое подорожание с повышением оптовой цены топлива (она только за последний месяц поднялась на 20%)), а также неэффективной регуляционной политикой государства в этой сфере.

Как же так, скажете вы, правительство страны, наоборот, делает все, чтобы сдержать рост цен на топливо. Чего стоит одно только его соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка, согласно которому нефтяники обязались не повышать цены на НПЗ. И так то оно так, только вот срок этого меморандума истекает именно 1 июля 2019 года, а пролонгировать его скорее всего не будут!

По крайней мере, Правительство РФ в лице вице-премьера Дмитрия Козака поддержало инициативу главы Роснефти Игоря Сечина, заявившего, что продлевать указанное соглашение не нужно, поскольку, дескать, дисбаланс на топливном рынке ликвидирован, и продление договора уже не актуально.

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Что ж, г-на Сечина можно понять — какой коммерческой структуре хочется терять сверхприбыли, особенно если учесть, что в 2018 году доходы той же Роснефти (около 40% акций которой, принадлежат, кстати сказать, иностранным компаниям) выросли «всего» в 2,5 раза по сравнению с 2017-м? То есть с точки зрения бизнеса отказ от пролонгации упомянутого выше соглашения понятен. Но, оказывается, и государству это выгодно!

Дело в том, что себестоимость бензина в России составляет примерно 20 процентов цены от прайса для конечного покупателя. Иначе говоря, литр Аи-92 стоит на сегодняшний день примерно 8,5 рублей. Еще около 10% — это прибыль и расходы АЗС. А 65—70% — только налоги. То есть покупая литр бензина, мы оплачиваете не только сам бензин и прибыль продавцов (12, 6 ₽/л), но и почти 30 рублей налогов. Отмена одного только топливного акциза могла бы уменьшить цену на 8 рублей, что самым благотворным образом сказалось бы на экономической жизни страны.

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Кстати сказать, а так ли уж необходим казне в том числе и топливный акциз если учесть, что в 2018 году доходы бюджета от всех акцизов (включая табачную и алкогольную продукцию) составили 1 трлн. рублей, а потери от коррупции — 1,5 трлн. «деревянных» (и это только по официальным данным Счетной палаты)? Но вместо эффективной борьбы с коррупцией, правительство предпочитает повышать акцизы (как в январе этого года) и НДС, чья доля в цене на бензин также присутствует.
Тем не менее, как мы видим, бензин будет дорожать, а вслед за ним — все товары и услуги. Хотя, как подчеркнул в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Российского топливного союза» Григорий Сергиенко, резкого повышения стоимости бензина до конца года не будет — исключительно в пределах инфляции. Но так ли это на самом деле — мы узнаем уже меньше, чем через месяц…

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
13 июня 2019
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