Почему уже с 1 июля бензин может резко подорожать

Так, например, пресс-секретарь «Независимого топливного союза» Сергей Бойко связывает возможное резкое подорожание с повышением оптовой цены топлива (она только за последний месяц поднялась на 20%)), а также неэффективной регуляционной политикой государства в этой сфере.

Как же так, скажете вы, правительство страны, наоборот, делает все, чтобы сдержать рост цен на топливо. Чего стоит одно только его соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка, согласно которому нефтяники обязались не повышать цены на НПЗ. И так то оно так, только вот срок этого меморандума истекает именно 1 июля 2019 года, а пролонгировать его скорее всего не будут!

По крайней мере, Правительство РФ в лице вице-премьера Дмитрия Козака поддержало инициативу главы Роснефти Игоря Сечина, заявившего, что продлевать указанное соглашение не нужно, поскольку, дескать, дисбаланс на топливном рынке ликвидирован, и продление договора уже не актуально.