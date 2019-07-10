Mercedes G-Klasse Delta 4x4: «Гелик» подвергся бюджетному тюнингу

Зачем растачивать мотор, дорабатывать тормоза и тем самым загонять ценник и без того недешевого «Гелика» в небеса. Если цель пустить пыль в глаза, то этого можно добиться и более дешевыми методами. Скажем, поставить внедорожник на большие колеса.

Тюнеры из Delta 4x4 предлагают экстремальную «обувь» размером 305/40R23. Под них на «Гелик» пришлось ставить расширили колесных арок шириной 8 см. Сами диски могут быть, как полированными, так и окрашенными в серый или черный цвета. Из-за таких больших колес дорожный просвет увеличился на 3 см.

О том, насколько теперь врет спидометр, и как сильно вырос расход топлива, скромно умалчивается.