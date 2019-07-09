Opel Astra и другие неликвидные автомобили на вторичном рынке

На вторичном рынке огромный выбор самых разных машин. Но не спешите радоваться богатству выбора. Ведь в России достаточно автомобилей, от которых мечтают избавиться бывшие хозяева. Даже популярные модели бывает трудно продать. Портал «АвтоВзгляд» выделил самые проблемные из них.
Популярность той или иной модели на вторичном рынке складывается из множества факторов. В каждом классе, будь то кроссоверы, седаны или хэтчбеки есть свои лидеры и аутсайдеры.
Большинство людей при выборе автомобиля руководствуется следующими критериями: цена, престиж марки, надежность модели, ремонтопригодность, комплектация, распространенность на рынке.
Подводных камней тут много. Богато оснащенный автомобиль может быть с недолговечным силовым агрегатом. А престижная машина может очень быстро потерять в цене. Вот модели автомобилей, от покупки которых лучше отказаться.
Luxgen7 SUV
Кроссовер тайваньской марки Luxgen появился в России в сентября 2013 года. Локальную сборку модели наладили в августе на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Тогда за переднеприводную версию со 175-сильным мотором просили 1 300 000 ₽, а машина в богатой комплектации стоила 1 600 000 ₽. По тем временам за эти деньги можно было купить BMW третьей серии.
По силе бренда и показателю цена-качество тайваньский кроссовер ну ни как не мог конкурировать с немцами. Что и сказалось на продажах. С сентября до конца года дилеры смогли реализовать всего 62 машины. В 2014 году продали еще 86 машин, после чего бренд ушел с российского рынка.
Luxgen7 SUV — модель для нас крайне редкая. Сейчас цены на переднеприводный кроссовер начинаются от 550 000 ₽ Полноприводный вариант стоит от 950 000 ₽. Доступная цена — не повод покупать этот автомобиль. Достать кузовные панели, случись авария — будет непросто. Тоже самое скажем о деталях подвески. Да и в электронной начинке просто так не разобраться.
Немец прошлого поколения очень популярен в России. Стильная внешность, просторный салон, богатое для своего времени оснащение. Что же не так? Остерегайтесь покупать машины 2004—2007 года оснащенных автоматической коробкой передач. Хоть цена на модель достаточно привлекательна — от 250 000 ₽, есть один неприятный момент.
Из-за треснувшей трубки теплообменника в радиаторе охлаждения образуется смесь из антифриза и трансмиссионного масла. В результате, коробке наступает «Сталинград». Лечение только одно — замена агрегата. А так как гарантийные сроки уже все прошли, это придется делать за свой счет. Поэтому раз уж положили глаз на «Астру», то лучше выбрать машину поновее или предпочесть вариант с механикой.
Chery Amulet
Большинство китайских автомобилей неликвидны на вторичном рынке. А седан Chery Amulet еще и смертельно опасен. Пусть не прельщает цена машин выпущенных в 2006—2007 годах. Их продают от 65 000 ₽ То есть почти даром. При этом и пробеги небольшие — от 85 000 км.
Вот, что писали эксперты крупного издания, после проведения краш-теста этой машины. «Деформация кузова, кое-как сваренного из некачественного металла, очень велика: водительская дверь разлетелась на куски, порог сложился гармошкой, дверной проем сократился на полметра».
В общем, Amulet испытание провалил. Потому от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Жизнь и здоровье дороже. К слову, Chery с того времени сделала большой шаг вперед и нынешний модельный ряд бренда серьезно отличается от того, что был 12 лет назад.