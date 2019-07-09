Opel Astra и другие неликвидные автомобили на вторичном рынке

Luxgen7 SUV

Кроссовер тайваньской марки Luxgen появился в России в сентября 2013 года. Локальную сборку модели наладили в августе на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Тогда за переднеприводную версию со 175-сильным мотором просили 1 300 000 ₽, а машина в богатой комплектации стоила 1 600 000 ₽. По тем временам за эти деньги можно было купить BMW третьей серии.

По силе бренда и показателю цена-качество тайваньский кроссовер ну ни как не мог конкурировать с немцами. Что и сказалось на продажах. С сентября до конца года дилеры смогли реализовать всего 62 машины. В 2014 году продали еще 86 машин, после чего бренд ушел с российского рынка.

Luxgen7 SUV — модель для нас крайне редкая. Сейчас цены на переднеприводный кроссовер начинаются от 550 000 ₽ Полноприводный вариант стоит от 950 000 ₽. Доступная цена — не повод покупать этот автомобиль. Достать кузовные панели, случись авария — будет непросто. Тоже самое скажем о деталях подвески. Да и в электронной начинке просто так не разобраться.