Toyota подготовилась к выпуску новейшего кроссовера

Кроссовер Toyota FT-4X построят на модульной платформе TNGA-C. То есть новинка будет иметь много общего с такими моделями японского автопроизводителя как C-HR, Corolla и Prius.

Точной информации по гамме силовых агрегатов нет, но можно предположить, что она будет схожа с линейкой C-HR. Базовым может стать наддувный мотор объемом 1,2 л, мощностью 114 л. с. Топовые же комплектации получат 1,8-литровый «атмосферник» в 141 л. с. и двигатель объемом 2 л, выдающий 158 л. с.

По всей видимости, сначала автомобиль предложат американским покупателям, ведь выпуск FT-4X планируют наладить в штате Алабама на совместном с «Маздой» предприятии Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS).

Первые «живые» экземпляры кроссовера должны появиться не раньше 2021 года.