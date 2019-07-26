В России стартуют продажи особого Volkswagen Touareg

Новый Volkswagen Toureg One Million прикатит к нам в особом бежевом цвете с затемненной оптикой и дизайнерскими дисками 21-го диаметра. Центральная стойка, решетка радиатора, диффузор и окантовка колесных арок похвастают черным глянцем, а для самых привередливых найдется специальный стайлинг-пакет R-Line Black Style с прочими изощрениями над стилем.

Разумеется, повсюду красуются таблички и шильды, указывающие на принадлежность Touareg к уникальному изданию.

Интерьер щеголяет изысканной кожей Puglia с элегантной ромбовидной прострочкой., полностью графической панелью приборов и всевозможными декоративными «плюшками».

О ценах будет объявлено дополнительно. Хотя и без того понятно, что особый Volkswagen Toureg One Million станет самым дорогим представителем в линейке. Со всеми выкрутасами этот «Миллион» наверняка потянет на все 5 000 000 рублей.