Сорвало крышу: первый тест-драйв «безбашенного» пикапа-кабриолета Jeep Gladiator

Ежегодный слёт поклонников Jeep в 2019 году прошел в Альпах в удивительном по своей красоте местечке Сан-Мартино-ди-Кастроцца, что на севере Италии. Мало того, что здесь просто чертовски красиво, так для любителей офф-роуда еще и крайне экстремально. Настоящий рай для джиперов — трассы и их отсутствие на любой вкус.

Camp Jeep само по себе событийное мероприятие, но в этом году оно стало особо знаковым: после многолетнего (если быть точным 27-летнего) перерыва, американская марка показала свой новый пикап. Что же представляет из себя этот внедорожный монстр?