Сорвало крышу: первый тест-драйв «безбашенного» пикапа-кабриолета Jeep Gladiator

На центральной консоли, в зависимости от выбранной комплектации, мы увидим мультимедийку четвертого поколения Uconnect с 7- или 8,4-дюймовый сенсором. А в щиток приборов интегрирован 3,5-дюймовый информационный дисплей, на который выводятся полезности о текущем состоянии автомобиля.
Грузовичок Gladiator оснащен такими передовыми системами, без которых сейчас не сходит с конвейера ни одна приличная машина — и функции контроля слепых зон, и поперечного движения при движении задним ходом, и передняя внедорожная камера (капот у авто огромный и в лесу без камеры управляться с таким монстром было бы крайне не легко), и адаптивный круиз-контроль, и система подавления кренов…
Кроме того, в машине множество различных отсеков и бардачков для хранения всевозможной мелочевки. Впрочем, если поднять подушки задних сидений, то там мы увидим настоящий багажный отсек, который «отделением для всяких мелочей» язык не поворачивается назвать.
В Россию, как уже было сказано, Jeep Gladiator поступит не раньше 2020 года. Но уже сейчас можно сказать, что при адекватной ценовой политике модель сможет оттяпать приличный кусок пикаперского пирога, ведь равных ему по функционалу, проходимости и внешней индивидуальности попросту не существует.