Сорвало крышу: первый тест-драйв «безбашенного» пикапа-кабриолета Jeep Gladiator

Российские продажи Gladiator — первого пикапа, выпущенного легендарной американской маркой Jeep за последние четверть века — стартуют в будущем году. Однако «АвтоВзгляд» уже успел пощупать новейший «грузовичок» со всех сторон. Не без удовольствия делимся впечатлениями.
Дмитрий Зленко

Ежегодный слёт поклонников Jeep в 2019 году прошел в Альпах в удивительном по своей красоте местечке Сан-Мартино-ди-Кастроцца, что на севере Италии. Мало того, что здесь просто чертовски красиво, так для любителей офф-роуда еще и крайне экстремально. Настоящий рай для джиперов — трассы и их отсутствие на любой вкус.

Camp Jeep само по себе событийное мероприятие, но в этом году оно стало особо знаковым: после многолетнего (если быть точным 27-летнего) перерыва, американская марка показала свой новый пикап. Что же представляет из себя этот внедорожный монстр?

Встречаем по одежке

Внешне (да и по конструктиву, впрочем, тоже) «Гладиатор» похож на своего собрата по цеху Jeep Wrangler. Такие же рубленные формы, которые имеют незначительные скругления к краям, брутальные двери, будто вырубленные топором, поверх коих нахлобучили нарочито большие петли. Как и на «Ренглере», эти алюминиевые двери снимаются за несколько минут.

В комплекте к пикапу идет набор инструментов, который позволяет заниматься авторазбором (точнее сказать демонтажем дверей и складыванием ветрового стекла) в полевых условиях. А дабы ускорить процесс с поиском подходящей битки, для отвинчивания дверей, на петлях выбит размер торцевой головки Torx.

Свято следуя своей философии автомобильного отдыха в стиле Open Аir, конструкторы Jeep сделали съемными не только все двери машины, но и крышу! Признаться, не припомню ни одного другого серийного пикапа, который бы мог вот так запросто скидывать с себя «одежды». Эдакий грузовик-кабриолет!

Длина имеет значение

Добавлю пару слов о конструкции Gladiator. По сути, модель построена на легкой и весьма прочной стальной раме, взятой от Wrangler. Правда, по сравнению с 4-дверной версией культового джипа, рама «Гладиатора» длиннее на 78,7 сантиметров, а колесная база больше на 49,2 см.

Центр грузовой платформы приходится четко на задний мост, и такая геометрия отнюдь не просто так: когда грузовичок идет порожняком, при наезде на скорости на кочку зад не подбрасывает и машина не теряет управления, а когда автомобиль загружен по самое «не балуйся», столь пространственная компоновка позволяет оптимально распределить нагрузку по всей длине рамы.

При разработке грузового отсека конструкторы сделали акцент на универсальность и практичность: встроенные крепежи для фиксации груза, подсветка багажного отсека, а в качестве опции можно заказать установку в кузове розетки на 230 Вольт.

Насколько велик грузовой отсек? Чисто визуально в кузов запросто поместятся пару кроссовых мотоциклов или один квадроцикл. Но если посмотреть цифры, то становится понятно, что с закрытым бортом далеко не всякий ATV найдет здесь свое пристанище, поскольку длина отсека составляет 1531 мм, в то время как большинство двухместных «квадриков» имеют длину около 2 метров.

Тот еще проходимец

Впрочем, а для чего на этом грузовичке-вездеходе перевозить квадроцикл, если этот автомобиль запросто даст фору любому лазутчику по грязи? Да, Jeep Gladiator, будучи наследником конструкции и технологий последнего поколения Wrangler, обладает феноменальными ездовыми характеристиками.

Система Command-Trac с двухступенчатой раздаткой, входящая в оснащение комплектаций Sport и Overland, ни разу не намекнет, что есть риск завязнуть на бездорожье. Да и клиренс в 253 мм позволит себя уверенно чувствовать практически в любых условиях.

Ну а если вы выберете по-настоящему внедорожный Gladiator Rubicon, то помимо огромного дорожного просвета в 283 мм, обнаружите продвинутую систему полного привода Rock-Trac с усиленными передним и задним мостами Dana 44 третьего поколения.

Кроме того, в «Рубиконе» штатно установлен дифференциал повышенного трения Trac-Lok, превращающий езду по жесткому бездорожью в увлекательную прогулку. Для отъявленных покорителей планеты — подарок судьбы. Кстати, «дифф» Trac-Lok опционально доступен и на версиях «Спорт» и «Оверлэнд».

Напомним, что крутящий момент перераспределется таким образом, что на каждое колесо подается ровно столько тяги, сколько необходимо для максимально эффективного преодоления движения. И если одно колесо практически не будет иметь сцепления с поверхностью, то умная система перестанет передавать на него крутящий момент и сфокусирует усилия на тех колесах, от которых хоть что-то еще зависит.

И никакого «наддувательства»

Так-с, а что у нас под капотом? Признаться, мы боялись, ожидая здесь увидеть 2-литровый бензиновый турбоагрегат, который ставят на Wrangler. Но в случае с «Гладиатором» производитель решил обойтись без «наддувательства», предложив потенциальным покупателям два варианта моторов: бензиновый V6 Pentastar объемом 3,6 литра, и абсолютно новый 3-литровый EcDisel (тоже, кстати, с V-образным расположением шести цилиндров). Оба движка работают в связке с 8-ступенчатым «автоматом».

Следует сделать ремарку: в Россию Jeep Gladiator с дизельной силовой установкой поставляться однозначно не будет, поэтому нашему брату придется довольствоваться исключительно бензиновой 289-сильной версией. Ну а для адептов из секты «дизеля» есть вариант только один — пригнать машину из Штатов или Европы, правда, с учетом затрат на растаможку и логистику, она получится по цене крыла от Boeng 777.

Провожаем по уму

При разработке «Гладиатора» инженеры Jeep уделили внимание безопасности и комфорту пребывающих на борту. Да-да, хоть пикапы традиционно и считаются рабоче-крестьянской лошадкой, Jeep Gladiator отнюдь не похож на тележку для колхозника.

На центральной консоли, в зависимости от выбранной комплектации, мы увидим мультимедийку четвертого поколения Uconnect с 7- или 8,4-дюймовый сенсором. А в щиток приборов интегрирован 3,5-дюймовый информационный дисплей, на который выводятся полезности о текущем состоянии автомобиля.

Грузовичок Gladiator оснащен такими передовыми системами, без которых сейчас не сходит с конвейера ни одна приличная машина — и функции контроля слепых зон, и поперечного движения при движении задним ходом, и передняя внедорожная камера (капот у авто огромный и в лесу без камеры управляться с таким монстром было бы крайне не легко), и адаптивный круиз-контроль, и система подавления кренов…

Кроме того, в машине множество различных отсеков и бардачков для хранения всевозможной мелочевки. Впрочем, если поднять подушки задних сидений, то там мы увидим настоящий багажный отсек, который «отделением для всяких мелочей» язык не поворачивается назвать.

В Россию, как уже было сказано, Jeep Gladiator поступит не раньше 2020 года. Но уже сейчас можно сказать, что при адекватной ценовой политике модель сможет оттяпать приличный кусок пикаперского пирога, ведь равных ему по функционалу, проходимости и внешней индивидуальности попросту не существует.

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25 июля 2019
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