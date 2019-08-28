Можно ли Bentley Bentayga пробить из автомата Калашникова

Автомобиль подготовили в соответствии с шестым классом безопасности. Он выдерживает попадание пуль калибра 7,62, то есть от автомата Калашникова и два взрыва ручных гранат.

Поскольку вес кроссовера из-за установки бронелистов изменился, подвеску так же доработали. А еще, защитили аккумуляторную батарею и электронный блок управления.

В качестве опции можно заказать системы пожаротушения, аварийного освещения, а так же громкоговоритель.

Насколько кроссовер стал тяжелее, компания не сообщает. Но известно, что двигатель остался прежний. Это шестилитровый W12 мощностью 600 л. с. Производитель уверен — мощности хватит, чтобы разгонять потяжелевший, думаем, примерно на тонну, автомобиль.

Бронированный Bentley Bentayga обойдется покупателям в 500 000 долларов.