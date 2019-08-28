Не торопись жить: первый тест-драйв обновленного LADA XRAY Cross с АКП

Фото: АвтоВзгляд
С обновлением приподнятый хетчбэк LADA XRAY Cross наконец-то обзавелся автоматической трансмиссией. Портал «АвтоВзгляд» испытал переднеприводный русский автомобиль с японским вариатором, и готов поделиться впечатлениями.
Максим Гомянин

Своим псевдокроссовером, который приехал в салоны в ноябре 2018 года, вазовцы гордятся. И это не скрывают. Ян Птачек, исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу, говорит, что конструкторы привнесли в машину столько изменений, что получилась фактически новая модель. И она кардинально отличается от простого «Иксрея».

У автомобиля оригинальные L-образные рычаги передней подвески, иные пружины и амортизаторы, доработанный подрамник. На последнем остановимся подробнее. Еще на этапе проектирования, его конструкцию сделали таким образом, чтобы предусмотреть возможность установки автоматической трансмиссии. И вот, наконец, она появилась.

«Коробка» не изменила геометрических параметров автомобиля.
Фото: АвтоВзгляд

Страсти по «железу»

Многие журналисты, и я в том числе, сватали «Кроссу» не вариатор, а «робот». Особенно после презентации обновленной роботизированной коробки передач в прошлом году. Завод со стойкостью партизана хранил молчание и игнорировал слухи. А в августе выкатил машину с бесступенчатой трансмиссией.

Агрегат производства Jatco нам давно известен. Точно такой же ставят на Renault Kaptur. Кстати, из-за конструкции подрамника, обычный XRAY вариатор не получит и, как прежде, будет довольствоваться «механикой» или однодисковым «роботом».

Особенность вариатора в том, что, кроме клиноременной передачи здесь работает двухступенчатый планетарный редуктор. Такое решение повысило тяговые характеристики. Так же производитель заявляет, что агрегат не боится пробуксовок и высоких нагрузок.

«Сердцем» «автоматического» Cross стал не менее известный 16-клапанный ниссановский мотор HR-16 объемом 1,6 л и мощностью 113 л. с. Он локализован в Тольятти. Двигателю изменили настройки блока управления. А еще установка вариатора потребовала поменять компоновку трансмиссии — у XRAY Cross с CVT установили промежуточную опору силового агрегата, а приводы колес стали одинаковой длины. Так что подруливать при резвом разгоне не нужно.

Вазовцы заявляют, что «масло, залитое в коробку передач, рассчитано на весь период эксплуатации, регламентное обслуживание сводится к контролю уровня масла с помощью щупа». Тут терзают смутные сомнения. Дабы вариатор жил долго и счастливо, трансмиссионную жидкость хорошо бы таки менять. Уверен, дилеры все же порекомендуют интервал его замены где-нибудь через 60 000 км.

  • Фото: АвтоВзгляд

Продавить пустоту

В движении чувствуется — волжане сделали все, чтобы поберечь агрегат. В начале хода педаль газа — ватная. Машина не спешит разгоняться, даже когда жмешь от души. В городском рваном трафике это не раздражает. Наоборот, показалось удобным. Ползешь себе неторопливо. Плавно трогаешься со светофоров.

А вот за городом не все так хорошо. Сложности возникают на обгонах. Ускорение идет с ощутимой задержкой, а при продавливании педали в пол, вариатор надсадно воет, как подбитый немецкий «Мессер». Если не угадал с дистанцией, не просчитал маневр заранее, лучше отложить его на потом. Ручной режим немного исправляет ситуацию. Тут я готов смириться с шумом: главное, разгон становится чуть резвее. И на том спасибо.

XRAY Cross с «механикой» в такой ситуации понятнее. К тому же у него есть режим Sport, на шайбе выбора режимов движения Ride Select. А у XRAY Cross с CVT такой примочки нет. Спортивный режим хорошо бы добавить. Так машина будет быстрее откликаться на команды водителя — обгонять станет безопаснее. Да и место для кнопки есть — рядом с обогревом кресел и стекла есть заглушка. Сюда и можно установить «горячую клавишу».

Мультимедийной системе LADA могут позавидовать даже иномарки классом повыше.

Информбюро

Вместе с вариатором вазовский кроссовер разжился и новой мультимедиа. У нее более мощный процессор, поддержка Apple Car Play и Android Auto, голосовой помощник. «Штука» оказалась действительно полезной. Карты не «тормозят», голосовые команды умная система понимает четко. Да что уж там: даже в некоторых машинах классом выше мультимедийка хуже, чем в XRAY!

Что, почем

Вариатор доступен уже с базовой версии Classic с пакетом Optima. Доплата за него составит 50 000 ₽ То есть цена машины — 846 900 рублей. В списке оснащения — кондиционер, аудиосистема, мультируль, 17-дюймовые колеса. Comfort предлагают за 889 900 ₽. За Luxe попросят 939 900 ₽. А самая «навороченная» версия — Luxe с пакетом Prestige обойдется в 971 900 рублей.

Мысли вслух

LADA XRAY Cross откровенно не хватало двухпедальной версии. Автомобиль ведь получился гламурнее обычного XRAY. А значит, обречен на внимание слабого пола, который привык к автоматическим коробкам передач. Попытаться всучить «механику», значит нарваться на истерику. Какой же мужчина этого захочет?

Вариатор открывает путь «Иксрею» и в корпоративные продажи. Скажем, в каршеринг, где машина может потеснить тех же «китайцев».

В общем, LADA XRAY Cross с вариатором — это автомобиль для людей, которые не торопятся. Да и зачем торопиться жить…

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
28 августа 2019
377