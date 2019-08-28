Не торопись жить: первый тест-драйв обновленного LADA XRAY Cross с АКП

Продавить пустоту

В движении чувствуется — волжане сделали все, чтобы поберечь агрегат. В начале хода педаль газа — ватная. Машина не спешит разгоняться, даже когда жмешь от души. В городском рваном трафике это не раздражает. Наоборот, показалось удобным. Ползешь себе неторопливо. Плавно трогаешься со светофоров.

А вот за городом не все так хорошо. Сложности возникают на обгонах. Ускорение идет с ощутимой задержкой, а при продавливании педали в пол, вариатор надсадно воет, как подбитый немецкий «Мессер». Если не угадал с дистанцией, не просчитал маневр заранее, лучше отложить его на потом. Ручной режим немного исправляет ситуацию. Тут я готов смириться с шумом: главное, разгон становится чуть резвее. И на том спасибо.

XRAY Cross с «механикой» в такой ситуации понятнее. К тому же у него есть режим Sport, на шайбе выбора режимов движения Ride Select. А у XRAY Cross с CVT такой примочки нет. Спортивный режим хорошо бы добавить. Так машина будет быстрее откликаться на команды водителя — обгонять станет безопаснее. Да и место для кнопки есть — рядом с обогревом кресел и стекла есть заглушка. Сюда и можно установить «горячую клавишу».