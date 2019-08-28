Не торопись жить: первый тест-драйв обновленного LADA XRAY Cross с АКП

Своим псевдокроссовером, который приехал в салоны в ноябре 2018 года, вазовцы гордятся. И это не скрывают. Ян Птачек, исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу, говорит, что конструкторы привнесли в машину столько изменений, что получилась фактически новая модель. И она кардинально отличается от простого «Иксрея».
У автомобиля оригинальные L-образные рычаги передней подвески, иные пружины и амортизаторы, доработанный подрамник. На последнем остановимся подробнее. Еще на этапе проектирования, его конструкцию сделали таким образом, чтобы предусмотреть возможность установки автоматической трансмиссии. И вот, наконец, она появилась.