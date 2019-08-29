Китайская Zotye привезет в Россию два новых кроссовера

Обе новинки — представители так называемого поколения 3.0. Они отличаются, прежде всего, оригинальной внешностью. А ведь раньше дизайнеры Zotye просто копировали многие европейские бестселлеры. Про Tiguan мы уже упомянули. Кроме него были клоны Range Rover Evoque и Porsche Macan.

В Китае интерес к T600 падает, да и у нас продажи Zotye не бьют рекордов. По данным «Автостат», за первое полугодие 2019 года удалось продать всего 496 штук T600 и 508 купеобразных кроссоверов Coupa. Последний — новинка рынка, потому интерес к модели выше. Но все равно, по сравнению с европейскими или корейскими брендами такие результаты продаж — просто слезы.

Ранее появлялась информация, что кроссоверы A16 и B21 приедут к нам уже в этом году. Вряд ли тому суждено сбыться, ведь автомобили еще не прошли европейскую сертификацию. Так что, скорее всего, мы увидим их в России не раньше 2020 года.