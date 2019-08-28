Китайский JAC везет в Россию два кроссовера

Напомним, что в Китае JAC S7 позиционируется, как флагманский кроссовер. Колесная база автомобиля — 2800 мм, длина — 4800 мм. На выбор предлагается два турбомотора — объемом 1,5 и 2 л, работающие в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Сейчас производитель активно развивает в нашей стране дилерскую сеть, а недавно был открыт склад запасных частей. Напомним, что в настоящее время модельный ряд JAC в России представлен тремя моделями: паркетниками S3 и S5, а также пикапом T6.