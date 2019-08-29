У кроссоверов Mazda CX-5 в России обнаружены проблемы с электроникой

Речь идет о кроссоверах Mazda CX-5, проданных на нашем рынке в период с декабря 2014-го по январь 2016 года. Как выяснилось, индикаторы систем аварийной остановки и предотвращения ДТП могут работать некорректно.

Специалисты бесплатно проведут диагностику софта и в случае необходимости перепрограммируют блок управления. Под сервисную кампанию попала без малого сотня реализованных в России автомобилей.

Cтоит напомнить, что недавно японцы уже отзывали у нас свои машины — из-за проблем с двигателем в технические центры приглашались около 1000 владельцев седанов Mazda6 и пресловутых кроссоверов СХ-5.

А на североамериканском рынке эксперты обнаружили дефект, допущенный при монтаже ступичных болтов сразу у 25 000 автомобилей Mazda3. По информации Национального управления безопасности движения США, из-за подобного брака у машин могут прямо на ходу отвалится колеса. Правда, ни одного аварийного случая по этой причине зафиксировано не было.