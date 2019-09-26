Suzuki выпустит дешевый паркетник

В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения. Габариты новинкие: длина — 3665 мм, ширина — 1520 мм, высота — 1549 мм, колесная база — 2380 мм.

Иными словами, субкомпактный кроссовер схож с хэтчбеком Ravon R2, который совсем недавно вернулся в Россию. А вот клиренс у S-Presso внушительный — 180 мм.

Под капотом субкомпакта разместился литровый мотор мощностью 68 сил. Он работает и с «механикой», и с «роботом».

Правда, вряд ли этот недокроссовер доберется до России в ближайшее время. Хотя шансы, пусть и небольшие, но есть. Ведь дешевых субкомпактных SUV у нас по пальцам пересчитать.