Что нужно заменить в подержанной машине сразу после покупки

Вы купили подержанный автомобиль. Все тщательно осмотрели и взвесили. И вот машина, о которой мечтали, стоит в гараже. Но не спешите радоваться: «бэушный» экземпляр, даже если он в хорошем состоянии, может подкинуть неприятный сюрприз.
Чтобы обезопасить себя от неожиданной поломки только что купленного автомобиля, следует немедленно заменить некоторые детали и расходники.
Ремень ГРМ
Если у автомобиля нет сервисной книжки, а у продавца не оказалось чека на проведение работ по замене, ремень, а заодно и ролики, надо поменять. Не обращайте внимание на то, что с виду состояние ремня опасений не вызывает. Визуально это определить трудно.
Даже если сервисная книжка в наличии и в ней стоит отметка о том, что на определенном пробеге эту деталь меняли, не стоит облегченно вздыхать: пробег у машины может быть скручен. Так что если не хотите, чтобы при обрыве ремня клапаны встретились с поршнями, меняйте его и ролики как можно быстрее.
Ремень привода вспомогательных агрегатов
На многих автомобилях таких ремней может быть не один, а два или даже три. Все зависит от сложности конструкции. Не стоит пренебрегать их заменой.
Меньше всего неприятностей может доставить обрыв ремня кондиционера: перестанет работать компресор «кондея». Но последствия будут куда серьезнее, если лопнувший ремень заденет или попадет под другие ремни, скажем ГУРа, что приведет к его перекосу или обрыву.
Кстати сказать, при обрыве ремня ГУРа перестает работать гидроусилитель и «баранка» наливается таким усилием, что ее становится трудно поворачивать. Если это произошло на дороге — дело может кончится аварией.
А в случае обрыва ремня генератора машина встанет через какое-то время. Аккумулятор не будет заряжаться, и в конечном счете автомобиль заглохнет. Учтите и то, что из-за скачка напряжения может пострадать электропроводка авто.
Его надо менять не только в двигателе, но и в коробке передач. А ведь многие это делать забывают. Зря. Продукты износа скапливаются в масле и постепенно прикончат любую, даже самую надежную трансмиссию.
Если вы приобрели внедорожник, то хорошо бы поменять масло в раздаточной коробке, редукторе и мостах. Особенно, если прежний владелец был заядлым «оффроудером» и часто форсировал водные преграды: вода могла попасть в мосты через сапуны или сальники. Со временем она легко может «прикончить» дорогостоящий узел.