Что нужно заменить в подержанной машине сразу после покупки

Чтобы обезопасить себя от неожиданной поломки только что купленного автомобиля, следует немедленно заменить некоторые детали и расходники.

Ремень ГРМ

Если у автомобиля нет сервисной книжки, а у продавца не оказалось чека на проведение работ по замене, ремень, а заодно и ролики, надо поменять. Не обращайте внимание на то, что с виду состояние ремня опасений не вызывает. Визуально это определить трудно.

Даже если сервисная книжка в наличии и в ней стоит отметка о том, что на определенном пробеге эту деталь меняли, не стоит облегченно вздыхать: пробег у машины может быть скручен. Так что если не хотите, чтобы при обрыве ремня клапаны встретились с поршнями, меняйте его и ролики как можно быстрее.