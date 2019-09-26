На что способен «Мини-Гелик»: первый тест-драйв нового Suzuki Jimny

Такой крошечный внедорожник, как Suzuki Jimny еще поискать. И хоть третье поколение модели японцы выпускали целых 20 лет, а слабых мест у него хватало, Jimny удалось завоевать симпатии покупателей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, все ли «косяки» убрали со сменой модели, и что улучшилось в конструкции.
Максим Гомянин

Похоже, дизайнеры из кожи вон лезли, чтобы сделать четвертое поколение Jimny как можно брутальнее. Плавные обводы кузова — прошлый век. В моде снова угловатые формы, поэтому на аэродинамику кирпича можно смело наплевать. Это же вам не спорткар.

Выглядит Jimny и правда по-взрослому. Хотя машинка сильно смахивает на «Гелик», который долго держали на голодном пайке. Вот он и усох.

Фото: АвтоВзгляд

В отличие от «немца» новый Jimny веселее. Все дело в цветах кузова. Ярко-желтый, ярко-голубой, цвет слоновой кости… Раскрасить серый поток одинаковых машин этому «малышу» явно под силу. В общем, внешности ставлю «зачет» и с дрожью в сердце начинаю слушать от японцев лекцию про матчасть.

Изменили ли внедорожный арсенал? Не свернули ли конструкторы на кривую дорогу других производителей, заменивших раму несущим кузовом?

Честность — норма жизни

Слава всем Богам — принципиально конструкция Jimny не изменилась. У него, как прежде, рама лестничного типа, которая потяжелела на 10 кг. При этом, жесткость на кручение конструкции выросла на 15%. Никуда не делись и прочие атрибуты честного внедорожника: неразрезные мосты, пружинная подвеска, жестко подключаемый передний мост и «понижайка» в раздаточной коробке.

При прежней колесной базе (2250 мм) машина стала крупнее. Ширина выросла на 45 мм (до 1645 мм), а высота на 5 мм (до 1720 мм). А вот в длину «Джимник» теперь короче на 45 мм (3645 мм).

О других изменениях конструкции расскажут наши слайды, я же примерю салон.

Фото: АвтоВзгляд

Внутренний мир Jimny богат и разнообразен. Наконец-то кресла стали на 70 мм шире, а еще появилась невиданная доселе роскошь — регулировка руля по высоте. Стеклоподьемниками (автоматический — привилегия только лишь водителя) управляют с помощью тумблеров, а не кнопок. Это практично, ведь так можно ехать, не снимая перчаток. Кстати, сенсорный экран мультимедиа тоже не отказывается работать, когда давишь на него пальцем в перчатке. Круто!

У селектора автомата теперь не ступенчатый ход, а прямой. Вначале пару раз я промахнулся мимо «Драйва», но потом привык. А режимами полноприводной трансмиссии управляют удобным рычагом, а не кнопками. Олдскул, да и только!

Несомненно, по сравнению с тем, что было, стало лучше. Однако не ждите от нового Jimny чудес по части отделки салона. Это, прежде всего, внедорожник, который не боится грязи. Потому пластики панелей жесткие, а «сидушки» с практичной тканевой обивкой, которую не жалко испачкать.

Фото: АвтоВзгляд

Бездорожник

Под капотом заурчал новый двигатель с индексом K15B. Это 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 л. с. (130 Нм) Перевожу селектор четырехступенчатого «автомата» в D и отправляюсь в астраханскую степь.

После первых километров появляется ощущение, что автомобиль стал благороднее. Новый Jimny явно тише и комфортабельнее предшественника. Ну, конечно, воет «раздатка», но как-то интеллигентно.

Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка дополнили демпфером, чтобы уменьшить удары и вибрации на «баранке». Действительно, паразитной детонации стало меньше. А подвеска все так же прекрасна. Кажется, ее вообще не пробить.

Фото: АвтоВзгляд

Вездеходик с наглостью танка лезет в крутые подъемы, переваливает через косогоры разной степени крутизны. При этом делает все это так легко, что рождается чувство вседозволенности. Тут он в своей стихии. И если что, готов «разорвать» любой рамный внедорожник, который больше и дороже.

Обзорность тоже понравилась. Зеркала заднего вида — крупные, и с электроприводом. Большая зона остекления позволят легко ориентироваться и при движении вперед и при маневрах задним ходом.

Впрочем, на фоне этой идиллии меня смутили некоторые технические решения. Например, буксировочные проушины сделаны так, что если машина серьезно застрянет, их можно вырвать тросом.

А еще генератор расположен очень низко. Как бы при форсировании глубокого брода, не устроить ему холодный душ. Хорошо, хоть бачок стеклоомывателя сделали побольше. Вот за это спасибо.

Фото: АвтоВзгляд

Сила ветра

Выезжаю на асфальтированную дорогу. Впереди длинный перегон из Астрахани в Элисту. С коллегой, сидящим справа, я то и дело касаюсь локтями. Это происходит уже не так часто, как в старой машине, но все равно имеет место быть. В автопутешествии романтики тактильную близость оценят наверняка. Хотя…

При сильном ветре «Джимник» нужно корректировать рулем. А при разъезде с фурой, которая идет по встречной полосе, автомобиль сдувает, хотя и не так сильно, как раньше. Приходится трудится «ободом». Поэтому, как только на горизонте появляется большегруз, сбрасываю скорость и готовлюсь к тому, что машину ветром бросит в сторону. Это утомляет, но ничего не попишешь. В дальнюю дорогу на такой «крохотуле» ехать сложно.

Зато светодиодные фары отлично «сверлят» темноту. Дорогу видно далеко, да и обочина освещается прекрасно.

Фото: АвтоВзгляд

В конце поездки посмотрим на расход топлива — 8,5 литров. Надо прнизнать, результат неплох. Кстати, на «лампе» можно проехать еще около 100 км, и это тоже весьма похвально.

Нишевый продукт

Базовая версия японского внедорожника — GL — стоит от 1 359 000 ₽. Более «навороченная» — GLX — обойдется в 1 569 000 ₽. Недешево, но справедливо.

А все потому, что Jimny — продукт не массовый. Он для тех, кто мечтает о стильном вездеходе, который вывезет из любой грязи, ведь машина открывает все свои таланты именно тогда, когда под колесами кончается асфальт. А асфальта в России, как кот наплакал…

новинки рынка, новая модель, внедорожник
26 сентября 2019
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