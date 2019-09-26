На что способен «Мини-Гелик»: первый тест-драйв нового Suzuki Jimny

В отличие от «немца» новый Jimny веселее. Все дело в цветах кузова. Ярко-желтый, ярко-голубой, цвет слоновой кости… Раскрасить серый поток одинаковых машин этому «малышу» явно под силу. В общем, внешности ставлю «зачет» и с дрожью в сердце начинаю слушать от японцев лекцию про матчасть.

Изменили ли внедорожный арсенал? Не свернули ли конструкторы на кривую дорогу других производителей, заменивших раму несущим кузовом?

Честность — норма жизни

Слава всем Богам — принципиально конструкция Jimny не изменилась. У него, как прежде, рама лестничного типа, которая потяжелела на 10 кг. При этом, жесткость на кручение конструкции выросла на 15%. Никуда не делись и прочие атрибуты честного внедорожника: неразрезные мосты, пружинная подвеска, жестко подключаемый передний мост и «понижайка» в раздаточной коробке.

При прежней колесной базе (2250 мм) машина стала крупнее. Ширина выросла на 45 мм (до 1645 мм), а высота на 5 мм (до 1720 мм). А вот в длину «Джимник» теперь короче на 45 мм (3645 мм).

О других изменениях конструкции расскажут наши слайды, я же примерю салон.