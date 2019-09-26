На что способен «Мини-Гелик»: первый тест-драйв нового Suzuki Jimny

Такой крошечный внедорожник, как Suzuki Jimny еще поискать. И хоть третье поколение модели японцы выпускали целых 20 лет, а слабых мест у него хватало, Jimny удалось завоевать симпатии покупателей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, все ли «косяки» убрали со сменой модели, и что улучшилось в конструкции.
Похоже, дизайнеры из кожи вон лезли, чтобы сделать четвертое поколение Jimny как можно брутальнее. Плавные обводы кузова — прошлый век. В моде снова угловатые формы, поэтому на аэродинамику кирпича можно смело наплевать. Это же вам не спорткар.
Выглядит Jimny и правда по-взрослому. Хотя машинка сильно смахивает на «Гелик», который долго держали на голодном пайке. Вот он и усох.
В отличие от «немца» новый Jimny веселее. Все дело в цветах кузова. Ярко-желтый, ярко-голубой, цвет слоновой кости… Раскрасить серый поток одинаковых машин этому «малышу» явно под силу. В общем, внешности ставлю «зачет» и с дрожью в сердце начинаю слушать от японцев лекцию про матчасть.
Изменили ли внедорожный арсенал? Не свернули ли конструкторы на кривую дорогу других производителей, заменивших раму несущим кузовом?
Честность — норма жизни
Слава всем Богам — принципиально конструкция Jimny не изменилась. У него, как прежде, рама лестничного типа, которая потяжелела на 10 кг. При этом, жесткость на кручение конструкции выросла на 15%. Никуда не делись и прочие атрибуты честного внедорожника: неразрезные мосты, пружинная подвеска, жестко подключаемый передний мост и «понижайка» в раздаточной коробке.
При прежней колесной базе (2250 мм) машина стала крупнее. Ширина выросла на 45 мм (до 1645 мм), а высота на 5 мм (до 1720 мм). А вот в длину «Джимник» теперь короче на 45 мм (3645 мм).
О других изменениях конструкции расскажут наши слайды, я же примерю салон.
Внутренний мир Jimny богат и разнообразен. Наконец-то кресла стали на 70 мм шире, а еще появилась невиданная доселе роскошь — регулировка руля по высоте. Стеклоподьемниками (автоматический — привилегия только лишь водителя) управляют с помощью тумблеров, а не кнопок. Это практично, ведь так можно ехать, не снимая перчаток. Кстати, сенсорный экран мультимедиа тоже не отказывается работать, когда давишь на него пальцем в перчатке. Круто!
У селектора автомата теперь не ступенчатый ход, а прямой. Вначале пару раз я промахнулся мимо «Драйва», но потом привык. А режимами полноприводной трансмиссии управляют удобным рычагом, а не кнопками. Олдскул, да и только!
Несомненно, по сравнению с тем, что было, стало лучше. Однако не ждите от нового Jimny чудес по части отделки салона. Это, прежде всего, внедорожник, который не боится грязи. Потому пластики панелей жесткие, а «сидушки» с практичной тканевой обивкой, которую не жалко испачкать.
Бездорожник
Под капотом заурчал новый двигатель с индексом K15B. Это 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 л. с. (130 Нм) Перевожу селектор четырехступенчатого «автомата» в D и отправляюсь в астраханскую степь.
После первых километров появляется ощущение, что автомобиль стал благороднее. Новый Jimny явно тише и комфортабельнее предшественника. Ну, конечно, воет «раздатка», но как-то интеллигентно.
Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка дополнили демпфером, чтобы уменьшить удары и вибрации на «баранке». Действительно, паразитной детонации стало меньше. А подвеска все так же прекрасна. Кажется, ее вообще не пробить.
Вездеходик с наглостью танка лезет в крутые подъемы, переваливает через косогоры разной степени крутизны. При этом делает все это так легко, что рождается чувство вседозволенности. Тут он в своей стихии. И если что, готов «разорвать» любой рамный внедорожник, который больше и дороже.
Обзорность тоже понравилась. Зеркала заднего вида — крупные, и с электроприводом. Большая зона остекления позволят легко ориентироваться и при движении вперед и при маневрах задним ходом.
Впрочем, на фоне этой идиллии меня смутили некоторые технические решения. Например, буксировочные проушины сделаны так, что если машина серьезно застрянет, их можно вырвать тросом.
А еще генератор расположен очень низко. Как бы при форсировании глубокого брода, не устроить ему холодный душ. Хорошо, хоть бачок стеклоомывателя сделали побольше. Вот за это спасибо.
Сила ветра
Выезжаю на асфальтированную дорогу. Впереди длинный перегон из Астрахани в Элисту. С коллегой, сидящим справа, я то и дело касаюсь локтями. Это происходит уже не так часто, как в старой машине, но все равно имеет место быть. В автопутешествии романтики тактильную близость оценят наверняка. Хотя…
При сильном ветре «Джимник» нужно корректировать рулем. А при разъезде с фурой, которая идет по встречной полосе, автомобиль сдувает, хотя и не так сильно, как раньше. Приходится трудится «ободом». Поэтому, как только на горизонте появляется большегруз, сбрасываю скорость и готовлюсь к тому, что машину ветром бросит в сторону. Это утомляет, но ничего не попишешь. В дальнюю дорогу на такой «крохотуле» ехать сложно.
Зато светодиодные фары отлично «сверлят» темноту. Дорогу видно далеко, да и обочина освещается прекрасно.
В конце поездки посмотрим на расход топлива — 8,5 литров. Надо прнизнать, результат неплох. Кстати, на «лампе» можно проехать еще около 100 км, и это тоже весьма похвально.
Нишевый продукт
Базовая версия японского внедорожника — GL — стоит от 1 359 000 ₽. Более «навороченная» — GLX — обойдется в 1 569 000 ₽. Недешево, но справедливо.
А все потому, что Jimny — продукт не массовый. Он для тех, кто мечтает о стильном вездеходе, который вывезет из любой грязи, ведь машина открывает все свои таланты именно тогда, когда под колесами кончается асфальт. А асфальта в России, как кот наплакал…