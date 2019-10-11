Первый кроссовер Aston Martin можно заказать в России

Под капотом Aston Martin DBX работает 550-сильный бензиновый V8. Это мотор разработанный Daimler уже ставят на спортивные версии Mercedes-Benz AMG, а так же на Aston Martin Vantage и DB11. К созданию девятиступенчатого «автомата» и раздаточной коробки с муфтой подключения задней оси немцы так же приложили руки.

Важнейшими рынками сбыта для премиального SUV станут США, Китай, Ближний Восток и…. Россия. Правда пока британцы решили ограничиться лишь одним дилером в Москве. Но если поймут, что их детище способно взорвать сегмент люксовых кроссоверов — подумают о расширении присутствия марки у нас в стране.

Что же, ждать осталось недолго. Первые «живые» экземпляры DBX приедут в Россию летом следующего года.