Почему «прожорливые» атмосферные моторы лучше наддувных малообъемных двигателей

И начнем мы с главного. С того, что тяга у атмосферных моторов с большим рабочим объемом отличная уже с самых низов. Это обеспечивает хорошую эластичность и избавляет от нужды переходить на пониженную передачу при обгонах. Да и на разгоне такой движок даст фору современному наддувному агрегату, ведь у турбированных двигателей есть так называемый эффект турбоямы.
Большие моторы создавались на века, а наддувным двигателям суждено быть одноразовыми.
Он проявляется в зоне низких оборотов, когда при нажатии на педаль газа ощущается характерное запаздывание, а потом идет резкий переход в зону включения турбины. Сейчас инженеры научились сглаживать эффект турбоямы, но все равно производительность «улитки» зависит от множества факторов. Скажем, от качества топлива и температуры окружающей среды. Чем жарче на улице, тем четче проявляется эффект турбоямы.
Надежность
Наддувный малообъемный двигатель, как правило, очень нагруженный. К тому же требовательный к качеству масла и исправности системы охлаждения. Если объем масляного картера небольшой, а радиаторы охлаждения забились грязью, масло в таком моторе все время будет горячим. Как следствие — оно быстро окисляется, дает нерастворимый осадок и все это приводит к дорогому ремонту агрегата. Не будем забывать и о том, что турбированные двигатели частенько едят масло. Наконец, в них заложен малый ресурс (150 000—200 000 км) и подчас они не ремонтопригодны.
«Атмосферник» выхаживает без капитального ремонта до 500 000 км, да и в случае серьезной поломки его можно отремонтировать, а не выбросить на свалку. Причем, ремонт обойдется куда дешевле, чем покупка контрактного наддувного мотора.
Экономия топлива
Да, мощный «атмосферник» может экономить топливо. Начнем с того, что в таких двигателях есть функция отключения цилиндров. Если нагрузки на двигатель нет, половина цилиндров не работает. Поэтому расход топлива получается умеренный.
Ну, а если прицепить к машине тяжелый прицеп или загрузить под завязку? По сравнению с малообъемным наддувным мотором, «атмосферник» все равно будет требовать меньше горючего. Дело в том, что у многолитрового мотора крутящий момент больше, и доступен в широком диапазоне оборотов. То есть не надо его «крутить» и загонять стрелку тахометра вверх. Достаточно 2000 об/мин. Отсюда и экономия.