Почему «прожорливые» атмосферные моторы лучше наддувных малообъемных двигателей

И начнем мы с главного. С того, что тяга у атмосферных моторов с большим рабочим объемом отличная уже с самых низов. Это обеспечивает хорошую эластичность и избавляет от нужды переходить на пониженную передачу при обгонах. Да и на разгоне такой движок даст фору современному наддувному агрегату, ведь у турбированных двигателей есть так называемый эффект турбоямы.

Большие моторы создавались на века, а наддувным двигателям суждено быть одноразовыми.

Он проявляется в зоне низких оборотов, когда при нажатии на педаль газа ощущается характерное запаздывание, а потом идет резкий переход в зону включения турбины. Сейчас инженеры научились сглаживать эффект турбоямы, но все равно производительность «улитки» зависит от множества факторов. Скажем, от качества топлива и температуры окружающей среды. Чем жарче на улице, тем четче проявляется эффект турбоямы.

Надежность

Наддувный малообъемный двигатель, как правило, очень нагруженный. К тому же требовательный к качеству масла и исправности системы охлаждения. Если объем масляного картера небольшой, а радиаторы охлаждения забились грязью, масло в таком моторе все время будет горячим. Как следствие — оно быстро окисляется, дает нерастворимый осадок и все это приводит к дорогому ремонту агрегата. Не будем забывать и о том, что турбированные двигатели частенько едят масло. Наконец, в них заложен малый ресурс (150 000—200 000 км) и подчас они не ремонтопригодны.