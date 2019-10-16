В России стартовало производство нового купе-кроссовера Haval

Ширина и колесная база F7x остались прежними: 1846 и 2725 мм соответственно.

А под капотом работают два бензиновых наддувных мотора, знакомые по кроссоверу F7. Это 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с. и 2-литровый агрегат развивающий 190 л. с. К обоим в пару приставлен 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

За счет покатой линии крыши, новинка выглядит спортивней F7. Однако, такая форма неизбежно скрадывает часть пространства над головой задних пассажиров. Насколько на «галерке» стало теснее, портал «АвтоВзгляд» выяснит в ходе первой презентации новинки, которая пройдет уже в конце месяца.