Почему не надо менять моторное масло каждые 15 000 км пробега

В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега. При этом, скажем, компания Toyota рекомендует менять смазку раз в год или через 10 000 км. Это не значит, что производитель хочет нажиться на покупателях. Дело в том, что в компании есть своя система классификации дорог в той или иной стране. Так вот, Россия, входит в перечень стран с самыми жесткими дорожными условиями. Отсюда и сокращенный интервал замены рабочих жидкостей.
Считаем моточасы
Большинство механиков так же советует менять масло чаще. Самая распространенная причина — количество пройденных километров не всегда соответствует износу мотора. Скажем, в городе водители часто «толкаются» в пробках. В таких условиях двигатель работает на холостых оборотах, а пробег при этом практически не увеличивается. Поэтому лучше менять смазку, ориентируясь на количество отработанных моточасов, а не на километраж.
Счетчики моточасов продают в любом автомагазине. Есть дешевые, не дороже 500 рублей, а есть и дорогие, предназначенные для катеров и яхт. Подключить прибор просто: «минус» — на «массу», «плюс» — к электрической цепи, на которой после включения зажигания появляется напряжение. Без счетчиков моточасов не может обойтись, скажем, вездеходная техника. Зачастую такие машины работают на Севере, где моторы не глушат сутками. В таких условиях, ориентируясь лишь на километраж, двигатель можно легко «убить».
Не кипятись!
Современные наддувные малообъемные моторы отвечают высоким экологическим нормам, потребляют мало топлива, но уязвимы при серьезных нагрузках. Особенно если они сконструированы так, что объем картера двигателя маленький, а радиаторы системы охлаждения расположили таким образом, что быстро забиваются грязью.
В результате, на жаре или при нагрузках масло все время очень горячее. Как следствие — оно быстро окисляется, дает нерастворимый осадок. Эти отложения загрязняют мотор, способствуют залеганию поршневых колец, возможно и появление задиров на стенках цилиндров. Не забудем и про «масложер», от которого страдают свечи зажигания и нейтрализатор. В итоге у нового мотора могут появиться проблемы уже после трех лет эксплуатации. Это грозит серьезным ремонтом или полной заменой агрегата.
Короче говоря, если вы живете в городе с его вечными пробками, интервал замены масла лучше сократить до 7000 — 8000 км пробега.
Качество топлива
Опытные механики постоянно твердят водителям о том, чтобы они заправлялись только на проверенных АЗС. И правильно делают, ведь в процессе сгорания топлива образуются такие продукты как сажа, смолы и сера. Этого в любом случае не избежать, но их будет меньше, если вы заправляетесь качественным топливом и больше — если заливаете бензин подешевле.
Со временем в двигателе образуется отложения, сокращающие ресурс масла. Лекарство тут одно — замена «жижи». Поэтому подумайте, что дешевле: сэкономить лишний раз на заправке или заменить масло. Мы советуем не экономить на топливе, потому как добросовестные производители добавляют в него чистящие присадки, удаляющие отложения и продлевающие таким образом срок службы двигателя.