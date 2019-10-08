Почему не надо менять моторное масло каждые 15 000 км пробега

В России интервал замены масла для новых машин, чаще всего, составляет год или 15 000 км пробега. При этом, скажем, компания Toyota рекомендует менять смазку раз в год или через 10 000 км. Это не значит, что производитель хочет нажиться на покупателях. Дело в том, что в компании есть своя система классификации дорог в той или иной стране. Так вот, Россия, входит в перечень стран с самыми жесткими дорожными условиями. Отсюда и сокращенный интервал замены рабочих жидкостей.

Считаем моточасы

Большинство механиков так же советует менять масло чаще. Самая распространенная причина — количество пройденных километров не всегда соответствует износу мотора. Скажем, в городе водители часто «толкаются» в пробках. В таких условиях двигатель работает на холостых оборотах, а пробег при этом практически не увеличивается. Поэтому лучше менять смазку, ориентируясь на количество отработанных моточасов, а не на километраж.

Счетчики моточасов продают в любом автомагазине. Есть дешевые, не дороже 500 рублей, а есть и дорогие, предназначенные для катеров и яхт. Подключить прибор просто: «минус» — на «массу», «плюс» — к электрической цепи, на которой после включения зажигания появляется напряжение. Без счетчиков моточасов не может обойтись, скажем, вездеходная техника. Зачастую такие машины работают на Севере, где моторы не глушат сутками. В таких условиях, ориентируясь лишь на километраж, двигатель можно легко «убить».