Volkswagen Viloran, очень похожий на Touareg, может добраться и до России

И в VW это понимают. Если еще совсем недавно немецкий автоконцерн планировал продавать автомобиль только в КНР, но теперь, судя по всему, передумал. Машину в камуфляжном окрасе все чаще встречают на дорогах Европы. В частности, в Испании. Под капотом вэна работает 2-литровый наддувный бензиновый мотор, мощностью 220 л. с. Ожидается, что Viloran получит пяти- и семиместные версии. Кроме того, будет вариант 2+2+2, который популярен в США и Поднебесной.

Внешнее сходство с «Туарегом» — лишь маркетинговый ход. Напомним, Touareg базируется на платформе MLB Evo, а Viloran — на более простой и массовой MQB. На ней же создан кроссовер Teramont.

В Китае сборку вэна наладят на совместном предприятии Volkswagen и SAIC, где уже производят Teramont. Из Поднебесной машина и может к нам приехать. Внешнее сходство с флагманским внедорожником компании, просторный салон и известные технические решения в конструкции наверняка привлекут российских покупателей.