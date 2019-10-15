Почему лучше отказаться от покупки машины с «автоматом»

Гидромеханический «автомат» DP0/AL4

Этот четырехступенчатый «автомат» создали еще в конце прошлого века, для установки на автомобили Renault (Logan, Sandero), а так же на такие модели концерна Peugeot-Citroen, как Citroen C4 и Peugeot 308. У них он назывался AL4.

Трансмиссия оказалась крайне ненадежной. Скажем, часто, рабочая жидкость сочилась из-под сальников приводов. Чтобы поменять копеечный сальник, необходимо демонтировать привод. Это осложняет и удорожает ремонт.

Из других проблем отметим рывки при переключении с первой на вторую передачу, а также и то, что «автомат» внезапно встает в аварийный режим. Тогда в комбинации приборов моргает символ «шестеренка».

Чтобы агрегат протянул без капремонта как можно дольше, сервисмены советуют менять трансмиссионную жидкость не реже чем через 50 000 км пробега, а также прогревать силовой агрегат перед поездкой, особенно зимой. Понятное дело, что нужно обойтись и без резких стартов со светофоров.

«Робот» DSG DQ200

Семиступенчатую трансмиссию с двумя сухими сцеплениями ставили на многие модели концерна Volkswagen и и родственных брендов SEAT, Skoda, Audi. Она успела попить владельцам немало крови. Причины тут в конструктивных особенностях агрегата. В отличие от трансмиссий «мокрого» типа, «коробка» рассчитана на меньший крутящий момент. Отсюда удешевление и упрощение конструкции, которые влекут за собой ускоренный износ дисков сцепления. При переключении появляются рывки и ездить на машине становится не комфортно.

Нередко в проблемах «робота» виноваты и сами владельцы. Попытки сделать чип-тюнинг мотора заканчиваются появлением проблем в трансмиссии, ведь она рассчитана на максимальный момент в 250 Нм. Таким образом, горе-гонщикам приходится менять диски сцепления в два раза чаще, а то и вовсе сделать DSG капремонт.