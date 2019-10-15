Почему лучше отказаться от покупки машины с «автоматом»

Гидромеханический «автомат», «робот», вариатор — все эти трансмиссии многие обзывают «автоматами». Более того, продавцы в автосалонах как новых, так и подержанных машин, сознательно маскируют, скажем, «робот» c двойным сцеплением под честный «автомат». Обычно, из-за их ломучести. Но отнюдь не все, даже гидромеханические «коробки», надежны. Портал «АвтоВзгляд» расскажет про трансмиссии, которые могут разорить автовладельца.

Гидромеханический «автомат» DP0/AL4

Этот четырехступенчатый «автомат» создали еще в конце прошлого века, для установки на автомобили Renault (Logan, Sandero), а так же на такие модели концерна Peugeot-Citroen, как Citroen C4 и Peugeot 308. У них он назывался AL4.

Трансмиссия оказалась крайне ненадежной. Скажем, часто, рабочая жидкость сочилась из-под сальников приводов. Чтобы поменять копеечный сальник, необходимо демонтировать привод. Это осложняет и удорожает ремонт.

Из других проблем отметим рывки при переключении с первой на вторую передачу, а также и то, что «автомат» внезапно встает в аварийный режим. Тогда в комбинации приборов моргает символ «шестеренка».

Чтобы агрегат протянул без капремонта как можно дольше, сервисмены советуют менять трансмиссионную жидкость не реже чем через 50 000 км пробега, а также прогревать силовой агрегат перед поездкой, особенно зимой. Понятное дело, что нужно обойтись и без резких стартов со светофоров.

«Робот» DSG DQ200

Семиступенчатую трансмиссию с двумя сухими сцеплениями ставили на многие модели концерна Volkswagen и и родственных брендов SEAT, Skoda, Audi. Она успела попить владельцам немало крови. Причины тут в конструктивных особенностях агрегата. В отличие от трансмиссий «мокрого» типа, «коробка» рассчитана на меньший крутящий момент. Отсюда удешевление и упрощение конструкции, которые влекут за собой ускоренный износ дисков сцепления. При переключении появляются рывки и ездить на машине становится не комфортно.

Нередко в проблемах «робота» виноваты и сами владельцы. Попытки сделать чип-тюнинг мотора заканчиваются появлением проблем в трансмиссии, ведь она рассчитана на максимальный момент в 250 Нм. Таким образом, горе-гонщикам приходится менять диски сцепления в два раза чаще, а то и вовсе сделать DSG капремонт.

  • Peugeot 308
  • Volkswagen Golf VI

Вариатор Jatco JF011E

Агрегат ставили на популярные модели Nissan — Juke, Qashqai и X-Trail, а также на Mitsubishi Outlander. Самая распространенная неисправность вариатора — износ подшипников конусов, которая может проявиться уже через 50 000 км. Она выдает себя характерным гулом. Чаще всего недуг диагностировался у «Кашкая», а вот на «Аутлендере» он может появиться лишь на солидном пробеге в 150 000 км.

Еще одна нередкая поломка — подергивание автомобиля. Тут надо винить редукционный клапан масляного насоса, который подклинивает в промежуточных положениях. А при частых переключениях «коробки» с D на R, скажем, чтобы раскачать застрявшую машину и выехать враскачку, приходится менять шестерни планетарной передачи. Так что машину с вариатором надо беречь и лучше на ней в грязь не заезжать.

автопродажи, седан, кроссоверы, авария
15 октября 2019
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