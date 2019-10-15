Почему лучше отказаться от покупки машины с «автоматом»

Гидромеханический «автомат» DP0/AL4
Этот четырехступенчатый «автомат» создали еще в конце прошлого века, для установки на автомобили Renault (Logan, Sandero), а так же на такие модели концерна Peugeot-Citroen, как Citroen C4 и Peugeot 308. У них он назывался AL4.
Трансмиссия оказалась крайне ненадежной. Скажем, часто, рабочая жидкость сочилась из-под сальников приводов. Чтобы поменять копеечный сальник, необходимо демонтировать привод. Это осложняет и удорожает ремонт.
Из других проблем отметим рывки при переключении с первой на вторую передачу, а также и то, что «автомат» внезапно встает в аварийный режим. Тогда в комбинации приборов моргает символ «шестеренка».
Чтобы агрегат протянул без капремонта как можно дольше, сервисмены советуют менять трансмиссионную жидкость не реже чем через 50 000 км пробега, а также прогревать силовой агрегат перед поездкой, особенно зимой. Понятное дело, что нужно обойтись и без резких стартов со светофоров.
«Робот» DSG DQ200
Семиступенчатую трансмиссию с двумя сухими сцеплениями ставили на многие модели концерна Volkswagen и и родственных брендов SEAT, Skoda, Audi. Она успела попить владельцам немало крови. Причины тут в конструктивных особенностях агрегата. В отличие от трансмиссий «мокрого» типа, «коробка» рассчитана на меньший крутящий момент. Отсюда удешевление и упрощение конструкции, которые влекут за собой ускоренный износ дисков сцепления. При переключении появляются рывки и ездить на машине становится не комфортно.
Нередко в проблемах «робота» виноваты и сами владельцы. Попытки сделать чип-тюнинг мотора заканчиваются появлением проблем в трансмиссии, ведь она рассчитана на максимальный момент в 250 Нм. Таким образом, горе-гонщикам приходится менять диски сцепления в два раза чаще, а то и вовсе сделать DSG капремонт.
Вариатор Jatco JF011E
Агрегат ставили на популярные модели Nissan — Juke, Qashqai и X-Trail, а также на Mitsubishi Outlander. Самая распространенная неисправность вариатора — износ подшипников конусов, которая может проявиться уже через 50 000 км. Она выдает себя характерным гулом. Чаще всего недуг диагностировался у «Кашкая», а вот на «Аутлендере» он может появиться лишь на солидном пробеге в 150 000 км.
Еще одна нередкая поломка — подергивание автомобиля. Тут надо винить редукционный клапан масляного насоса, который подклинивает в промежуточных положениях. А при частых переключениях «коробки» с D на R, скажем, чтобы раскачать застрявшую машину и выехать враскачку, приходится менять шестерни планетарной передачи. Так что машину с вариатором надо беречь и лучше на ней в грязь не заезжать.