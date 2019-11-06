Honda объявила цены на обновленный кроссовер CR-V

Honda CR-V для США — автомобиль знаковый. Нынешнее, пятое поколение модели, дебютировало именно в Штатах. И маркетологи не прогадали. Сейчас CR-V входит в ТОП-10 самых популярных кроссоверов в этой стране.

Неудивительно, что рестайлинговую машину также представили в США. Кроме косметических изменений, таких как перелицованные бамперы, новации произошли в моторной гамме. «Атмосферник» объемом 2,4 литра мощностью 187 л. с., который тут был базовым, отправлен в отставку. На его место пришел наддувный 1,5-литровый мотор в 193 силы, работающий в паре с вариатором.

Кроме этого, Honda CR-V получила комплекс безопасности Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

За моноприводный CR-V в начальной комплектации LX просят 26 145 долларов. Топовую версию, которой положен только полный привод, предлагают за 35 845 долларов.