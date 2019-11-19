Китайцы выпустили супердешевый клон Range Rover

Новинку из Поднебесной нарекли Hunkt Canticie. Китайцы не изменили себе и, подогнав размеры и форму кузова новинки под «Рейндж», добавили собственные дизайнерские решения. Так, у авто оригинальные бампера, решетка радиатора и светодиодная оптика. По части техники Hunkt Canticie ничего общего с Range Rover Sport не имеет, ведь новоиспеченный клон построен на базе еще одного «китайца» — Zotye T800, который также сильно смахивает на Range Rover. Под капотом автомобиля работает связка из 2-литрового наддувного мотора мощностью 218 «лошадей» и восьмиступенчатого «автомата».

За машину просят 126 800 юаней (около 1 150 000 рублей), а вот Range Rover Sport стоит в десять раз дороже — от 1 220 000 юаней (около 11 100 000 «деревянных»).

Если британцы не подадут в суд на «плагиатчиков», Hunkt Canticie явно сможет привлечь покупателей. Ведь столь дешевого полноразмерного кроссовера даже в Китае еще поискать. Главное, чтобы с надежностью у машины все было в порядке.