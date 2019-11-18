Личный опыт: проверяем алкотестером, как отбивают перегар семечки, жвачка и лавровый лист

Фото: АвтоВзгляд
Интернет пестрит советами, как избавиться от перегара, чтобы при встрече с сотрудником ДПС не нервничать. Ведь просьба «дыхнуть» может закончиться лишением прав. Но так ли легко обмануть алкотестер и возможно ли это вообще? Портал «АвтоВзгляд» провел натурный эксперимент.

«Нулевое промилле» у нас отменили. Нынче концентрация алкоголя в крови, которую считают опасной и наказуемой, составляет 0,16 промилле на 1 литр выдыхаемого воздуха. Можно ли, выпив спиртного, не превысить этот порог? Народные методы говорят, что можно.

Например, дабы избавиться от перегара, нужно тщательно разжевать лавровый лист. Он обладает настолько ярким и въедливым запахом, что «забивает» даже очень едкий перегар. Мы решили проверить, так ли это.

СЕМЕЧКИ, ЛАВРУШКА И ОВОЩИ

Наш «подопытный» — мужчина средних лет, весом 70 кг. В качестве спиртного, выбрали национальный русский напиток — водку. А чтобы попытаться забить запах алкоголя, взяли уже помянутый лавровый лист, семечки, жевательную резинку и овощной салат. Измерять степень опьянения будем сертифицированным алкотестером.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Показания прибора после выпитых трех рюмок водки
    Фото: АвтоВзгляд

Для начала — «разогрев». После первой рюмки, ждем 10 минут, заедаем это дело салатом и достаем алкотестер. Замер показал 0,28 промилле. Получается, что голова еще светлая, человек все соображает, а садиться за руль уже нельзя. То есть, зелень, которой рекомендуют заедать спиртное некоторые «знающие» люди, не помогает абсолютно. И это всего после первой рюмки.

Продолжаем эксперимент. Под закуску, наш испытуемый выпил еще две рюмки «огненной воды». Замеряем результат алкотестером — 0,52 промилле. В теле уже образовалась приятная гибкость. В таком состоянии, адекватный человек за руль не сядет.

ПОНИЖАЕМ ГРАДУС

Ждем 10 минут и начинаем жевать лавровый лист. После замера прибор показал 0,41 промилле. Действительно, снижение паров алкоголя существенно, но все равно в ненаказуемые 0,16 промилле «лаврушка» попасть не позволила. И это при том, что человек не просто пил, а еще и хорошо закусывал.

Настает очередь семечек. Как советуют многие лайфхаки, семечки надо тщательно разжевать. Так и делаем. После этого прибор показывает 0,38 промилле, снова не позволяя уйти от ответственности.

  • Рюмку для теста взяли самую обычную
    Фото: АвтоВзгляд
  • Лавровый лист оказался самым эффективным, но обмануть алкотестер с его помощью нельзя
    Фото: АвтоВзгляд

Теперь — жевательная резинка. Так как действие жвачки скоротечно, менять пластинку на новую нужно каждые 20 минут. Делаем точно так, но и это не помогает. На приборе высвечивается — 0,37 промилле. Скорее всего, такое снижение вызвано временным интервалом, а не «волшебным» действием жвачки. Ведь прошел час с момента, когда была выпита третья рюмка.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

В общем, ни один из народных методов результата не дал. Более-менее сбивает запах лавровый лист, но и он не способен обмануть прибор. Так что не рискуйте! Лучше хорошо выспаться после застолья, нежели рисковать своей жизнью и жизнями других людей на дороге. Ведь даже при легкой стадии опьянения человек не может адекватно реагировать на изменения дорожной обстановки. Такой водитель становится опасным.

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18 ноября 2019
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