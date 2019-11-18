Личный опыт: проверяем алкотестером, как отбивают перегар семечки, жвачка и лавровый лист

«Нулевое промилле» у нас отменили. Нынче концентрация алкоголя в крови, которую считают опасной и наказуемой, составляет 0,16 промилле на 1 литр выдыхаемого воздуха. Можно ли, выпив спиртного, не превысить этот порог? Народные методы говорят, что можно.

Например, дабы избавиться от перегара, нужно тщательно разжевать лавровый лист. Он обладает настолько ярким и въедливым запахом, что «забивает» даже очень едкий перегар. Мы решили проверить, так ли это.

СЕМЕЧКИ, ЛАВРУШКА И ОВОЩИ

Наш «подопытный» — мужчина средних лет, весом 70 кг. В качестве спиртного, выбрали национальный русский напиток — водку. А чтобы попытаться забить запах алкоголя, взяли уже помянутый лавровый лист, семечки, жевательную резинку и овощной салат. Измерять степень опьянения будем сертифицированным алкотестером.