Личный опыт: проверяем алкотестером, как отбивают перегар семечки, жвачка и лавровый лист

«Нулевое промилле» у нас отменили. Нынче концентрация алкоголя в крови, которую считают опасной и наказуемой, составляет 0,16 промилле на 1 литр выдыхаемого воздуха. Можно ли, выпив спиртного, не превысить этот порог? Народные методы говорят, что можно.
Например, дабы избавиться от перегара, нужно тщательно разжевать лавровый лист. Он обладает настолько ярким и въедливым запахом, что «забивает» даже очень едкий перегар. Мы решили проверить, так ли это.
СЕМЕЧКИ, ЛАВРУШКА И ОВОЩИ
Наш «подопытный» — мужчина средних лет, весом 70 кг. В качестве спиртного, выбрали национальный русский напиток — водку. А чтобы попытаться забить запах алкоголя, взяли уже помянутый лавровый лист, семечки, жевательную резинку и овощной салат. Измерять степень опьянения будем сертифицированным алкотестером.
Для начала — «разогрев». После первой рюмки, ждем 10 минут, заедаем это дело салатом и достаем алкотестер. Замер показал 0,28 промилле. Получается, что голова еще светлая, человек все соображает, а садиться за руль уже нельзя. То есть, зелень, которой рекомендуют заедать спиртное некоторые «знающие» люди, не помогает абсолютно. И это всего после первой рюмки.
Продолжаем эксперимент. Под закуску, наш испытуемый выпил еще две рюмки «огненной воды». Замеряем результат алкотестером — 0,52 промилле. В теле уже образовалась приятная гибкость. В таком состоянии, адекватный человек за руль не сядет.
ПОНИЖАЕМ ГРАДУС
Ждем 10 минут и начинаем жевать лавровый лист. После замера прибор показал 0,41 промилле. Действительно, снижение паров алкоголя существенно, но все равно в ненаказуемые 0,16 промилле «лаврушка» попасть не позволила. И это при том, что человек не просто пил, а еще и хорошо закусывал.
Настает очередь семечек. Как советуют многие лайфхаки, семечки надо тщательно разжевать. Так и делаем. После этого прибор показывает 0,38 промилле, снова не позволяя уйти от ответственности.
Теперь — жевательная резинка. Так как действие жвачки скоротечно, менять пластинку на новую нужно каждые 20 минут. Делаем точно так, но и это не помогает. На приборе высвечивается — 0,37 промилле. Скорее всего, такое снижение вызвано временным интервалом, а не «волшебным» действием жвачки. Ведь прошел час с момента, когда была выпита третья рюмка.
БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
В общем, ни один из народных методов результата не дал. Более-менее сбивает запах лавровый лист, но и он не способен обмануть прибор. Так что не рискуйте! Лучше хорошо выспаться после застолья, нежели рисковать своей жизнью и жизнями других людей на дороге. Ведь даже при легкой стадии опьянения человек не может адекватно реагировать на изменения дорожной обстановки. Такой водитель становится опасным.