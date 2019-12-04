Кроссовер Genesis GV80 сфотографировали до премьеры

Судя по всему, «папарацци» оказались сотрудниками сборочного цеха Hyundai. Они и выложили в сеть фото серийной версии кроссовера Genesis GV80. Теперь можно с уверенностью сказать, что внешне первый SUV премиального корейского бренда выдержан в стиле седана Genesis G90. Кроссовер получил «двухярусную» головную оптику, массивную решетку радиатора, а крышку капота украсит U-образная выштамповка.

Базовая версия автомобиля получит 2,5-литровый наддувный мотор мощностью около 300 л. с. А топовую версию с полным приводом оснастят 3,5-литровым V6 мощностью 380 л. с. В паре с агрегатами будет работать восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Мировой дебют новинки может состояться на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в следующем году. О том, когда GV80 приедет в Россию, пока информации нет. Но то, что он все же доберется до нашей страны, мы не сомневаемся.