Названа дата российской премьеры нового кроссовера Changan CS55

Фото: Changan
В последнее время азиаты буквально засыпали нас новинками, и Changan — не исключение. Свежий китайский кроссовер с литерой CS55, разработанный не без помощи европейских коллег в итальянском Турине, наконец-то добрался до России. Пусть и с небольшим опозданием.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, дебют компактного кроссовера Changan CS55 в нашей стране состоится 18 декабря. Вероятно, в день премьеры и будут названы цены. А пока можем довольствоваться спецификациями.

Нашему брату положен бензиновый турбомотор, «выдувающий» с 1,5 литров объема 143 силы мощности. Аккомпанирует движку гидромеханический «автомат» Aisin о шести скоростях.

Не по-китайски стильный дизайн и ориентированная на европейских потребителей эргономика дополнены увесистым букетом умных электронных ассистентов. В частности, помощником при движении на склоне, автоматически прикусывающим колодки «ручником» и прочими благами цивилизации.

А еще тут раздельный климат и возможность бесключевого доступа в салон. Надеемся, что все это богатство не шибко отразится на цене автомобиля. Хотя «китайцы», надо признать, давно перестали быть дешевыми.

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12 декабря 2019
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