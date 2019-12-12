Названа дата российской премьеры нового кроссовера Changan CS55

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, дебют компактного кроссовера Changan CS55 в нашей стране состоится 18 декабря. Вероятно, в день премьеры и будут названы цены. А пока можем довольствоваться спецификациями.

Нашему брату положен бензиновый турбомотор, «выдувающий» с 1,5 литров объема 143 силы мощности. Аккомпанирует движку гидромеханический «автомат» Aisin о шести скоростях.

Не по-китайски стильный дизайн и ориентированная на европейских потребителей эргономика дополнены увесистым букетом умных электронных ассистентов. В частности, помощником при движении на склоне, автоматически прикусывающим колодки «ручником» и прочими благами цивилизации.

А еще тут раздельный климат и возможность бесключевого доступа в салон. Надеемся, что все это богатство не шибко отразится на цене автомобиля. Хотя «китайцы», надо признать, давно перестали быть дешевыми.