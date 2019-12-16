Honda привезет в Россию рестайлинговый CR-V

Рестайлинговый кроссовер получил новые бамперы с хромированными вставками во всю ширину, трапецевидные насадки на выхлопные трубы и новый дизайн колесных дисков. В салоне новаций куда меньше. Тут изменился лишь кожух центрального тоннеля — на нем разместили площадку для беспроводной зарядки и два разъема USB. Есть изменения и в электронике. Так, в базовом оснащении появился комплекс Honda Sensing включающий адаптивный круиз-контроль, а так же системы автоторможения и удержания в полосе.

Под капотом машины работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 193 л. с. в паре с вариатором. Но это в США. Не исключено, что в России японцы могут предложить проверенный временем «атмосферник» объемом 2.4 л и мощностью 187 л. с.

Как передает «Автосат» со ссылкой на пресс-службу Honda, новинка появится в России не раньше второй половины 2020 года.

И еще одна хорошая новость. Honda продлила ОТТС на полноразмерный кроссовер Pilot, так что, надеемся, с российского рынка он не исчезнет.

Напомним, что по итогам 11 месяцев этого года российским дилерам марки удалось продать 1629 автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.