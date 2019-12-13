5 самых дешевых кроссоверов с «автоматом» на российском рынке

Основная сложность в том, что сейчас на рынке есть, как моноприводные кроссоверы, так и недокроссоверы. То есть лифтованных хэтчбеки. Последние обладают рядом преимуществ. Они дешевле, часто интереснее внешне, а их дорожный просвет зачастую даже больше, нежели у иных SUV с полным приводом.
Так стоит ли переплачивать за «настоящий» кроссовер? На этот вопрос каждый ответит сам. Мы же заметим, что если поставить на «псевдоSUV» стальную защиту двигателя, то моноприводная машина под час будет не хуже кроссовера с одной ведущей осью.
Так какие же машины доступны и достойны выбора?
LADA XRAY
Первое, на что можно обратить внимание, это модельный ряд LADA. В лифтованной линейке Cross есть хетчи, седаны и универсалы. Мы остановимся на кросс-хетчбеках. Первым тут стоит XRAY с мотором 1,8 (122 л. с.) л и «роботом». Дорожный просвет — 195 мм. Базовая цена «двухпедальной» машины начинается от 762 900 рублей.
Родственный XRAY Cross мощнее и дороже. Под его капотом работает 1,6-литровый мотор (113 л. с.) и вариатор. А дорожному просвету в 215 мм позавидует даже настоящий внедорожник. Машину продают за 846 900 рублей. Кстати, мы уже испытали этот автомобиль на дорогах Калининградской области.
Renault Sandero Stepway
У французского бренда Renault есть как народные кроссоверы Duster и Kaptur, так и целый ряд лифтованных моделей — хетчбеки Sandero Stepway, Stepway City и седан Logan Stepway.
Самый доступный из них — Sandero Stepway. «Двухпедальный» моноприводный кроссхетч с дорожным просветом в 195 мм продают за 809 990 рублей. Под капотом машины работает 1,6-литровый мотор (102 л. с.) в связке с древним четырехступенчатым «автоматом». Stepway City с более мощным двигателем в 113 л. с. и вариатором обойдется в 840 990 рублей.
Chery Tiggo 2
Не обойти стороной и китайский автопром. Тут стоит обратить внимание на Chery Tiggo 2. У него 1,5-литровый мотор в 106 сил, работающий с классическим «автоматом». Заявленный дорожный просвет тут меньше, чем у «россиян» и «французов» — 186 мм, но все равно довольно высокий. Стоит такой Tiggo 2 — 849 900 рублей.
Chery Tiggo 3
Немногим дороже обойдется Chery Tiggo 3. Эта машина крупнее и просторнее «двойки». Китайцы считают «третий» Tiggo пятым поколением модели. Напомним, что четвертое в Россию не завозили, а третье — ни что иное, как Tiggo FL, скопированный в 2005 году с Toyota RAV4 второго поколения.
Дорожный просвет — 190 мм, то есть чуть меньше, чем у «Иксрея» и Sandero Stepway. Цена автомобиля с 1,6-литровым мотором в 126 л. с. и вариатором начинается с 869 900 рублей.
Brilliance V3
Довольно редкий «китаец», но, тем не менее, он есть в продаже, потому заслуживает внимания. Компактный кроссовер длиной 4200 мм довольно скромен. Такие опции, как круиз-контроль, камера заднего вида и обивка кресел экокожей идут в наиболее дорогом оснащении Deluxe. Нас же интересует Comfort, поскольку это самая доступная комплектация, которую можно купить с 5-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».
Такой автомобиль с 1,5-литровым мотором стоит 899 000 рублей. И все бы ничего, но дорожный просвет для кроссовера уж как-то совсем мал, всего 170 мм. Отметим так же и скромный интервал техобслуживания — каждые 10 000 км. К слову, у «Лады» он составляет 15 000 км пробега.
Что выбрать
Из всех упомянутых автомобилей мы остановили бы свой выбор на LADA XRAY Cross и Renault Sandero Stepway City. Пусть «Рено» и иномарка, но «Лада» не проигрывает ей по оснащению. Как, впрочем, и по цене. А что: АВТОВАЗ все больше делает конкурентоспособные машины. Изделия волжан стали и качественнее, и амбициознее. У обоих марок в России большая дилерская сеть, нет проблем с запчастями и обслуживанием. Да и на вторичном рынке эти машины более ликвидны, чем представители китайского автопрома.