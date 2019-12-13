5 самых дешевых кроссоверов с «автоматом» на российском рынке

Основная сложность в том, что сейчас на рынке есть, как моноприводные кроссоверы, так и недокроссоверы. То есть лифтованных хэтчбеки. Последние обладают рядом преимуществ. Они дешевле, часто интереснее внешне, а их дорожный просвет зачастую даже больше, нежели у иных SUV с полным приводом.

Так стоит ли переплачивать за «настоящий» кроссовер? На этот вопрос каждый ответит сам. Мы же заметим, что если поставить на «псевдоSUV» стальную защиту двигателя, то моноприводная машина под час будет не хуже кроссовера с одной ведущей осью.

Так какие же машины доступны и достойны выбора?