BMW остановила продажи четырех моделей из-за проблем в электропроводке

Об этом пишет интернет-ресурс Bimmerpost, а американский Motor1 подтверждает информацию, ссылаясь на источник в заокеанском филиале BMW. Похоже, что отзывная акция связана с проблемами в жгуте проводов коробки передач, которые способны привести к короткому замыканию. В результате трансмиссия может сама перейти в нейтральное положение.

Производитель уведомит дилеров в тех странах, куда отгрузили упомянутые машины. Как всегда, для владельцев автомобилей все работы будут бесплатны. Замена проводки ляжет на плечи сотрудников сервисных станций. Попали ли автомобили с дефектной проводкой в Россию — пока неясно.