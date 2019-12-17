BMW остановила продажи четырех моделей из-за проблем в электропроводке

Фото: BMW
В феврале 2020 года BMW начнет отзывную кампанию четырех своих моделей. Причем не только уже проданных, но и еще ждущих своего часа на складах производителя и дилеров. И уже сегодня баварцы приостановили продажи «заряженных» седанов BMW M5, выпущенных с января по октябрь этого года, купе и кабриолетов M8, сошедших с конвейера с февраля по октябрь, а так же кроссоверов BMW X5M и BMW X6M, «родившихся» в мае-ноябре.

Об этом пишет интернет-ресурс Bimmerpost, а американский Motor1 подтверждает информацию, ссылаясь на источник в заокеанском филиале BMW. Похоже, что отзывная акция связана с проблемами в жгуте проводов коробки передач, которые способны привести к короткому замыканию. В результате трансмиссия может сама перейти в нейтральное положение.

Производитель уведомит дилеров в тех странах, куда отгрузили упомянутые машины. Как всегда, для владельцев автомобилей все работы будут бесплатны. Замена проводки ляжет на плечи сотрудников сервисных станций. Попали ли автомобили с дефектной проводкой в Россию — пока неясно.

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17 декабря 2019
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