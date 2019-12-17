Renault Duster, KIA Sportage и другие самые ненадежные кроссоверы 2019 года

В сегменте подержанных кроссоверов до трех лет самым проблемным оказался Dacia Duster. У 11,7% проверенных автомобилей выявили неполадки с рулевым управлением и силовым агрегатом.

Напомним, что в Германии продают Duster второго поколения, в то время как в России пока доступна модель первой генерации, известная нам как Renault Duster.

Второе место занял Hyundai Tuscon. У 10,9% проверенных машин эксперты нашли неисправности в задней подвеске. Замыкает тройку еще один «кореец» — Kia Sportage. У 7,1% подержанных кроссоверов обнаружили многочисленные неисправности в электрике.

Среди кроссоверов старше трех лет самым проблемным признали Kia Sportage. У 15% «корейцев» обнаружили те или иные неполадки с тормозами. Вторую строчку «антирейтинга» занял Volkswagen Tiguan. У 14,2% машин отмечены неисправности в ходовой части. Третье место занял Nissan Qashqai. У 12,7% осмотренных SUV отметили сильный износ тормозных дисков.

Заметим, что мы уже писали, насколько российский Qashqai отличается от европейского. Поскольку отличия действаительно существенны, предположим, что подобных проблем у кроссоверов, выпущенных в России может и не быть.