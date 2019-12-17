В России открылись продажи нового BMW X6

В соответствии с автомобильной модой новое поколение кроссовера подросло в размерах. На 26 мм выросла длина (4935 мм), ширина увеличилась на 15 мм (до 2004 мм), а колесная база стала больше на 24 мм (2975 мм)

Одна из особенностей нового X6 в том, что он получил подсветку решетки радиатора — BMW Iconic Glow. Такое решение немцы применили впервые. При открытии дверей машины, внутренняя часть решетки подсвечивается белым цветом. Кроме этого, водитель может включить подсветку в движении.

Интересно и то, что в базовую комплектацию автомобиля уже входят недешевые лазерные фары BMW Laserlight, которые «бьют» на 500 метров вперед.

Опционально автомобиль можно заказать и с пневмоподвеской. Всего у нее пять положений. Так же клиренс можно поднять до максимальных 214 мм вручную.

Цены на X6 стартуют с отметки 5 530 000 рублей.