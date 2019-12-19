Число комплектаций кроссовера Toyota RAV4 увеличится вдвое

– Следуя принципу «Клиент на первом месте», Toyota работает над созданием иных настроек электронной системы стабилизации для Toyota RAV4. С новыми настройками система стабилизации будет срабатывать раньше, с большим акцентом на экстремальные ситуации, как, например, «лосиный тест». Таким образом у владельцев будет возможность выбора между двумя вариантами настроек VSC, — говорится в официальном сообщении, распространенном компанией.

Завершить работу над этим проектом компания планирует не позднее середины 2020 года. Оба варианта настроек VSC будут доступны при заказе Toyota RAV4 в любой из существующих на рынке комплектаций. Таким образом, формально, их суммарное количество в ближайшее время удвоится.