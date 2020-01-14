Changan готовит новейший кроссовер

Над формами Uni-T трудилось европейское дизайн-ателье Changan, которое возглавляет Бертран Бах, известный по работе над такими бестселлерами как Opel Corsa и Insingnia.

Дизайн концепта получился самобытным. В нем сложно найти сходство с каким-либо кроссовером европейской марки. На это китайцы и делают ставку, ведь Uni-T, это, своего рода, презентация бренда европейским потребителям. Дело в том, что Changan в Старом Свете не представлен и европейцы понятия не имеют, что это за марка.

Ожидается, что Uni-T получит надувные бензиновые моторы объёмом 1,5 л и 2 л. Если так и будет, то новинка пока останется концептом, ведь Европе подавай гибриды и электромобили. Зато для нас — то, что надо.

Кстати, зная про глобальные амбиции Changan, мы не сомневаемся, что компания начнет со временем продавать свои машины в Европе. Ведь уже сейчас ее продукция представлена в 41 стране мира, в том числе и России.