Новый Hyundai Solaris и другие дешевые иномарки зимы 2020 года

Hyundai Solaris рестайлинг

Официальной информации о том, каким будет рестайлинговый «Солярис» пока нет, а вот слухов по этому поводу ходит много. Вот самые свежие. Ожидается, что модель не будет, как две капли воды похожа на китайский аналог «Соляриса» — Verna (его обновили еще в сентябре), а получит собственный уникальный дизайн. В дорогих версиях ждем светодиодные фары и электропривод складывания зеркал. А в салоне появится крупный дисплей мультимедиа, дополнительные воздуховоды у задних пассажиров и разъемы USB.

Dongfeng AX4

Компактный кроссовер с заявленным дорожным просветом 185 мм показали еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года он получил ОТТС, и только в январе 2020 года модель хотят вывести на рынок. Базовый AX4 оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л. с и 5-ступенчатой «механикой». Топовым версиям положен наддувный 1,4-литровый двигатель, мощностью 133 л. с., работающий с шестиступенчатым «роботом» и двойным сцеплением. В оснащении — запуск двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и система автоторможения. Цены пока неизвестны, однако ожидается, что за машину попросят меньше миллиона рублей.