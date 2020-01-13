Новый Hyundai Solaris и другие дешевые иномарки зимы 2020 года

Мы уже писали про новые Skoda Karoq и Volkswagen Jetta. Это, безусловно, громкие новинки, но наших граждан, прежде всего, интересуют доступные автомобили. И тут производители готовы порадовать целой россыпью новинок: от знакового седана до разномастных кроссоверов.
Hyundai Solaris рестайлинг
Официальной информации о том, каким будет рестайлинговый «Солярис» пока нет, а вот слухов по этому поводу ходит много. Вот самые свежие. Ожидается, что модель не будет, как две капли воды похожа на китайский аналог «Соляриса» — Verna (его обновили еще в сентябре), а получит собственный уникальный дизайн. В дорогих версиях ждем светодиодные фары и электропривод складывания зеркал. А в салоне появится крупный дисплей мультимедиа, дополнительные воздуховоды у задних пассажиров и разъемы USB.
Dongfeng AX4
Компактный кроссовер с заявленным дорожным просветом 185 мм показали еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года он получил ОТТС, и только в январе 2020 года модель хотят вывести на рынок. Базовый AX4 оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л. с и 5-ступенчатой «механикой». Топовым версиям положен наддувный 1,4-литровый двигатель, мощностью 133 л. с., работающий с шестиступенчатым «роботом» и двойным сцеплением. В оснащении — запуск двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и система автоторможения. Цены пока неизвестны, однако ожидается, что за машину попросят меньше миллиона рублей.
Changan CS55
Этой зимой к российским дилерам Changan приехал новый кроссовер CS55. Новинка — четвертая модель в линейке китайского бренда. Напомним, что азиаты продают у нас еще и CS35, CS35 Plus, а также CS75.
В Поднебесной Changan CS55 уже пережил радикальный рестайлинг, но к нам везут дореформенную версию с бензиновым наддувным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний. Базовая цена кроссовера стартует от 1 269 900 ₽