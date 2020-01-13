Новый Hyundai Solaris и другие дешевые иномарки зимы 2020 года

Фото: Hyundai
Российских покупателей уже несколько лет испытывают разными кризисами и падением доходов. Конечно же, это отражается и на авторынке. Не спешите отчаиваться. Уже этой зимой мы увидим несколько знаковых новинок, которые имеют все шансы стать востребованными у нашего брата.

Мы уже писали про новые Skoda Karoq и Volkswagen Jetta. Это, безусловно, громкие новинки, но наших граждан, прежде всего, интересуют доступные автомобили. И тут производители готовы порадовать целой россыпью новинок: от знакового седана до разномастных кроссоверов.

  • Hyundai Verna, которую продают в Китае
    Фото: Hyundai
  • Компактный кроссовер Dongfeng AX4
    Фото: Dongfeng

Hyundai Solaris рестайлинг

Официальной информации о том, каким будет рестайлинговый «Солярис» пока нет, а вот слухов по этому поводу ходит много. Вот самые свежие. Ожидается, что модель не будет, как две капли воды похожа на китайский аналог «Соляриса» — Verna (его обновили еще в сентябре), а получит собственный уникальный дизайн. В дорогих версиях ждем светодиодные фары и электропривод складывания зеркал. А в салоне появится крупный дисплей мультимедиа, дополнительные воздуховоды у задних пассажиров и разъемы USB.

Dongfeng AX4

Компактный кроссовер с заявленным дорожным просветом 185 мм показали еще в декабре 2018 года. В марте 2019 года он получил ОТТС, и только в январе 2020 года модель хотят вывести на рынок. Базовый AX4 оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л. с и 5-ступенчатой «механикой». Топовым версиям положен наддувный 1,4-литровый двигатель, мощностью 133 л. с., работающий с шестиступенчатым «роботом» и двойным сцеплением. В оснащении — запуск двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и система автоторможения. Цены пока неизвестны, однако ожидается, что за машину попросят меньше миллиона рублей.

  • Дорестайлинговый Changan CS55 уже можно купить в России
    Фото: Changan
  • Geely Coolray. Длина китайского SUV — 4330 мм, а колесная база равна 2600 мм.
    Фото: Geely

Changan CS55

Этой зимой к российским дилерам Changan приехал новый кроссовер CS55. Новинка — четвертая модель в линейке китайского бренда. Напомним, что азиаты продают у нас еще и CS35, CS35 Plus, а также CS75.

В Поднебесной Changan CS55 уже пережил радикальный рестайлинг, но к нам везут дореформенную версию с бензиновым наддувным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л. с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний. Базовая цена кроссовера стартует от 1 269 900 ₽

Geely Coolray

Еще один китайский производитель — Geely решил привезти к нам компактный кроссовер SX11. В Китае он известен как Binyue, а в России станет называться Coolray. Кроссовер уже получил ОТТС, а значит полностью готов к выходу на рынок. Если судить по размерам, то в конкурентах Coolray значатся такие бестселлеры, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Так что если китайцы смогут предложить доступную цену, Coolray может найти своего покупателя. Скорее всего, нам предложат моноприводный кроссовер с наддувным 1,5-литровым мотором в 177 л. с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
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13 января 2020
1996