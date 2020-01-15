Кроссовер Genesis GV80 вышел на рынок

Кроссовер уже сфотографировали фотошпионы на парковке одного из дилерских центров в Корее. Официальная информация тоже подоспела, так как дебют модели состоялся 15 января.

В длину Genesis GV80 на 23 мм шире, чем «икс пятый» — 4945 мм. Ширина равна 1975 мм, высота — 1715 мм, а колесная база составляет 2955 мм. В разработке дизайна принимали участие специалисты аж трех дизайн-студий корейского автоконцерна, базирующиеся в США, Германии и Корее.

Конструкция полного привода стандартна для кроссоверов: переднюю ось подключает многодисковая муфта. Плюс у машины есть электронноуправляемый задний дифференциал. На легком бездорожье водитель может выбирать один из трех режимов движения — «грязь», «песок» или «снег».

Под капотом Genesis GV80 работает трехлитровый наддувный дизельный двигатель мощностью 278 л. с. Обещают, что позже будут модификации с бензиновыми моторами объемом 2,5 и 3,5 л. Ожидается, что их мощность составит 300 и 380 л. с. соответственно.

Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», его традиционный селектор заменили модной шайбой. Ждем новинку в России.