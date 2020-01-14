Новая Hyundai Sonata: какие коварные сюрпризы скрываются за красивой внешностью

Двигатель

Для российского рынка корейцы предлагают бензиновые моторы объемом 2л (150 л. с.) и 2,5 л (180 л. с.). Под капотом седана, что на фото, стоит 2,5-литровый агрегат. Это основательно переработанный прежний мотор. У него появились роликовые толкатели клапанов — это плюс. Они уменьшают трение и обеспечивают более стабильный клапанный зазор. Поэтому ресурс узла будет приличным.

На моторе установлена малошумная цепь ГРМ, и вот она, на наш взгляд, потребует от владельца машины внимания. Как правило, такие цепи крайне требовательны к качеству масла, его классу вязкости и даже давлению масла в системе. К тому же, подобная конструкция относительно быстро изнашивается (как сама цепь, так и шестерни привода распредвалов), что грозит владельцу серьезными расходами на ремонт. Заметим также, что блок цилиндров, как и у большинства современных машин, алюминиевый, и это может создать проблемы при ремонте, в случае перегрева агрегата.