Новая Hyundai Sonata: какие коварные сюрпризы скрываются за красивой внешностью

Корейцы говорят, что Sonata восьмого поколения построена на новой модульной платформе. Конструкторы усилили оба подрамника, переработали кинематику подвесок. В общем, седан абсолютно не похож на тот, что был раньше, и это действительно так.
В инженерном плане Hyundai сделала большой шаг вперед. Новая Sonata действительно неплохо собрана. Однако некоторые конструктивные решения вызвали у нас скепсис.
Двигатель
Для российского рынка корейцы предлагают бензиновые моторы объемом 2л (150 л. с.) и 2,5 л (180 л. с.). Под капотом седана, что на фото, стоит 2,5-литровый агрегат. Это основательно переработанный прежний мотор. У него появились роликовые толкатели клапанов — это плюс. Они уменьшают трение и обеспечивают более стабильный клапанный зазор. Поэтому ресурс узла будет приличным.
На моторе установлена малошумная цепь ГРМ, и вот она, на наш взгляд, потребует от владельца машины внимания. Как правило, такие цепи крайне требовательны к качеству масла, его классу вязкости и даже давлению масла в системе. К тому же, подобная конструкция относительно быстро изнашивается (как сама цепь, так и шестерни привода распредвалов), что грозит владельцу серьезными расходами на ремонт. Заметим также, что блок цилиндров, как и у большинства современных машин, алюминиевый, и это может создать проблемы при ремонте, в случае перегрева агрегата.
Воздушный фильтр
Нам нравится, как разместили корпус воздушного фильтра. Доступ к нему отменный, да и поменять фильтрующий элемент труда не составит. Фиксирующих болтов нет, все держится на клипсах и фиксаторах. Минус такого решения, на наш взгляд, в том, что в пыльной местности через клипсы будет подсасываться песок и грязь.
А если экономить на запчастях и купить дешевый неоригинальный фильтр, то его резиновый уплотнитель может неплотно прилегать к корпусу, и внутрь будет попадать грязь. Так что на запчастях не стоит экономить.
Под днищем
У «Сонаты» добротно сделан передний подрамник, на который можно закрепить стальную защиту силового агрегата. А вот рамка радиатора сделана из пластикового композита. Выглядит крепко, но все равно, при сильном ударе, рамку можно снести вместе с радиаторами. Так что к бордюрам нужно подъезжать аккуратно, тем более, что дорожный просвет «Сонаты» скромный — 155 мм.
Днище «Сонаты» закрыто пластиковыми щитками, а выхлопная система спрятана в тоннеле. Все это улучшает аэродинамику и способствует экономии топлива. Но вот под упомянутыми щитками нет никакой антикоррозийной обработки. Так что придется владельцам самим об этом позаботиться.
Еще одно замечание. Под задним бампером (с левой стороны) конструкторы установили еще один пластиковый щиток. Видимо, чтобы уменьшить аэродинамические завихрения. Он крепится на пистонах, так что оторвать его не составит труда. Особенно если седан засядет где-нибудь, и этот щиток нагребет песка словно лопатой.