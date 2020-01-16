Genesis выпустит шесть новых моделей

Пока Люк Донкервольке, вице-президент по дизайну концерна Hyundai Motor Group, рассказывал об экстерьере «свежеиспеченного» кроссовера Genesis GV80, на экране за его спиной появились силуэты шести будущих новинок. Дизайнер пояснил, что подробностей пока не будет, но ведь тизеры на официальной премьере просто так не появляются.

Среди силуэтов угадывался GV80, а так же более компактный кроссовер GV70. На данный момент известно, что этот SUV будет построен на базе седана G70 и появится в начале 2021 года. Предположим, что седаны G70 и G80 так же вскоре ждет плановое обновление.

А вот что касается двух других новинок, то ими, скорее всего, станут компактный хетчбек Mint и спорткар, созданный по мотивам концепта Essentia.